Real Madrid savunmacısı büyük sıkıntıda: mahkum edildi ve yeniden hakim karşısına çıkacak

Real Madrid savunmacısı Raúl Asencio, alkollü araç kullanmaktan hüküm giydi. Ayrıca, cinsel içerikli bir videoyu izinsiz yayma şüphesiyle açılan davayı da bekliyor.

Adli bir kaynak, haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Asencio'nun 16 Ağustos'ta Gran Canaria'da yaşanan bir olay nedeniyle suçlu bulunduğunu doğruladı. Mahkemeye göre stoperin kanındaki alkol oranı yasal sınırın üç katından fazlaydı.

İspanya'da çoğu sürücü için kandaki alkol sınırı 0,5 promildir. Bu nedenle mahkeme, 23 yaşındaki İspanyol'un 14.400 avro para cezası ödemesine ve ehliyetine sekiz ay süreyle el konulmasına hükmetti.

Asencio, olay sırasında Real Madrid kadrosunda yer almıyordu. Savunmacı, temmuz ayının sonunda yaşadığı uyluk sakatlığının ardından iyileşme sürecini sürdürüyordu.

Bununla birlikte Asencio'nun hukuki sorunları henüz sona ermiş değil. Savunmacı, bu hafta Gran Canaria'da yeniden hakim karşısına çıkacak. Söz konusu davada, 2023 tarihli cinsel içerikli bir videoyu izinsiz yaymakla suçlanıyor; videoda diğerlerinin yanı sıra bir reşit olmayan kişinin de yer aldığı öne sürülüyor.

Davada Real Madrid'in üç eski altyapı oyuncusu da suçlandı. Söz konusu görüntüleri kaydetmek ve yaymakla itham ediliyorlar. Dava 3, 4 ve 7 Eylül tarihlerinde görülecek.