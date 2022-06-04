Real Madrid, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve büyük isimlerin ayrılışları sayesinde bu yaz 350 milyon sterlinlik bir transfer bütçesine sahip

Saha içinde ve dışında geçen güzel bir yılın ardından Santiago Bernabeu'da yoğun bir dönem bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Avrupa başarılarından ve birkaç yüksek gelirli oyuncunun ayrılmasından yararlanmak istiyor. Bu doğrultuda Real Madrid'in önümüzdeki transfer döneminde harcayabileceği 350 milyon sterlini olacak.

La Liga devi işletme bütçelerini kıstı. Yönetim kurulu genelinde maliyetleri düşürdü ve satışlar yoluyla girdi sağladı.

Bu tutumluluğa Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı da eklenince yaz transfer döneminde Real Madrid, önemli isimlere imza attırabilir.

Real Madrid'in ne kadar para harcaması bekleniyor?

La Liga, tüm takımlara geçmiş sezonlardaki gelirlerine ve harcamalarına göre bir maaş sınırı uyguluyor.

GOAL, bu kısıtlamalar altında Madrid'in 2022-23'te 634 milyon sterlinlik devasa bir maaş bütçesi olacağını tahmin ediyor. Geçen sezonun maaş bütçesi ise 300 milyon sterlindi.

Bu açığın bir kısmı pandemi döneminin bitmesinden geliyor. Öte yandan kulüp, kadrodaki çok kazanan isimlere veda ediyor.

Marcelo, Gareth Bale ve Isco'nun sözleşmeleri bitti ve Salary Sport'a göre 75 milyon sterlin boşa çıktı.

Vinicius Junior ve Eder Militao gibi diğer oyuncular bu yaz zam bekliyor. Yeni transfer Antonio Rudiger'in maaşı da dikkate alınmalı.

Para ödülü

Şampiyonlar Ligi finalini Liverpool'a karşı kazanmak da bütçede olumlu etki yarattı.

Madrid'in sezondaki toplam kazancı 113 milyon sterline ulaştı ve bunun 30 milyon sterlini henüz takımın bütçesine dahil edilmedi.

Jesus Vallejo, Marcos Asensio, Dani Ceballos, Luka Jovic veya Mariano'nun olası satışları, yalnızca maaş yükünü hafifletmekle kalmayıp, aynı zamanda yeni girdi sağlayarak daha fazla destek sağlayacaktır.

Madrid ayrıca, yeni Santiago Bernabeu anlaşmasının bir parçası olarak Legends ve Sixth Street'ten 310 milyon sterlinlik bir ödeme alacak.

Toplamda, kulüp transfere yatırım yapmak için en az 350 milyon sterline sahip, ancak bu paranın kime harcanağı bilinmiyor.

İlk transfer hedefi Kylian Mbappe, Mayıs ayında Paris Saint-Germain'de kalmayı tercih etti. Kulüp, düşük transfer profilini sürdürmeyi, büyük harcamalardan kaçınmayı ve defterleri mevcut haliyle tutmak için pazar fırsatlarını aramayı planlıyor.

Daha fazla okuma

Maradona ile forma değiştirmeyi reddetti, 8.4 milyon euro'dan oldu