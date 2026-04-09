"Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinden bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor"

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 1-2 yenildiği maçta Michael Olise'ye olan ilgisini daha da artırdı. Bu haberi BILD duyurdu.

24 yaşındaki Olise, Bayern Münih'te muhteşem bir sezon geçiriyor. Fransız milli oyuncu şu ana kadar 41 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 16 gol attı, 29 asist yaptı.

Salı günü Real Madrid karşısında Olise, ikinci yarıda Bayern Münih adına ikinci golü atan Harry Kane'e asist yaptı.

Kulüp gözlemcisi Christian Falk'a göre, Real Madrid'in ilgisi, Şampiyonlar Ligi'nde Olise ile doğrudan karşılaşmanın ardından daha da arttı.

Olise, 2029 ortasına kadar Bayern Münih ile sözleşmesi bulunuyor ve Transfermarkt'a göre değeri en az 140 milyon euro.

Bu nedenle Real Madrid, 15 kez milli olan bu oyuncuyu kadrosuna katmak için cüzdanını iyice açmak zorunda kalacak. Münih'ten gelen haberlere göre, Olise 200 milyon avroya bile satılmayacak.

Bayern Münih, iki yıl önce bu Londralı oyuncuyu kadrosuna katmak için Crystal Palace'a 53 milyon euro ödemişti. Bu, mükemmel bir yatırım olduğu ortaya çıktı.