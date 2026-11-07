Valencia ile Real Madrid arasındaki maç bazı hararetli olaylara sahne oldu ve La Liga'nın en heyecanlı ve gergin karşılaşmalarından biri haline geldi.

İlk 45 dakika içinde, Valencia oyuncusu Mavio'nun sağ bek Marc Cucurella'ya yaptığı sert müdahale nedeniyle toplu bir arbede yaşandı.

Sport gazetesi, "Hakem Hernández Maeso'nun ilk yarının bitiş düdüğünü çalıp oyuncuları soyunma odası tüneline yönlendirmesinin ardından, kameraların gözünden uzakta son derece şiddetli bir arbede patlak verdi" ifadelerini aktardı.

À Punt kanalından gazeteci Nacho Sánchez'in aktardığına göre, olaya karışan en dikkat çekici Real Madrid oyuncuları Jude Bellingham ve Antonio Rüdiger'di.

Nacho Sánchez, "Soyunma odası tünelinde yaşanan arbedeyle ilgili işte size daha fazla detay. Bellingham bir güvenlik görevlisine vurarak saldırdı, Rüdiger ise başka bir güvenlik görevlisine tokat attı. Güvenlik görevlileri, yaşanan her şeyi kaydeden hakeme gitti" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu olayın maçın bitiminden sonra hakem raporunda yer alması gerekiyor, çünkü güvenlik görevlileri yaşananları ona bildirdi ve o da tüm detayları kaydetti."

Görünüşe göre Militao ve Bellingham, Valencia oyuncularına hakaret içeren ifadeler yönelterek soyunma odası tüneline girdi; bu da gerilimi büyük ölçüde artırdı.

Hakemin maç raporuna ne yazacağını beklemek gerekli olacak, ancak hakem halihazırda saldırıya uğrayan güvenlik görevlilerinin ifadelerine sahip.