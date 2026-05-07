Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid antrenmanında Federico Valverde ile Aurélien Tchouaméni arasında yaşanan kavga ciddi sonuçlar doğuruyor. Bu olay, José Mourinho'nun adının Madrid'de sıkça anılmasına neden oluyor. Benfica'nın şu anki teknik direktörü, İspanya'nın başkentinde disiplini sağlamaya çalışabilir; kulüp ise bu arada kavgaya karışan her iki oyuncuya karşı disiplin cezaları uygulayacağını duyurdu.

Çarşamba günü Valverde ve Tchouaméni, Real Madrid antrenmanında birbirlerine girmişti. Durum Perşembe günü Valdebebas'taki antrenman tesislerinde tırmandı; burada iki orta saha oyuncusu yeniden karşı karşıya geldi. Sonunda kavga o kadar şiddetlendi ki, Tchouaméni'nin vurduğu bir darbe sonucu Valverde hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı.

RMC Sport, Valverde'nin bu olay sırasında kısa süreli bilincini kaybettiğini ve kafasından yaralandığını daha önce bildirmişti. Romano'ya göre, çatışma hemen çözülmediği için durum Real Madrid için daha da endişe vericiydi. Transfer muhabiri, "Normalde bu tür konular aynı gün halledilir, ancak bu sefer öyle olmadı" dedi.

Kulüp başkanı Florentino Pérez'in bu arada kişisel olarak müdahale ettiği belirtiliyor. Romano, Pérez'in her iki oyuncuyla da görüşmeler yaptığını ve Real Madrid'in şu anda disiplin önlemleri üzerinde çalıştığını bildiriyor; İspanyol dev kulüp de Perşembe günü resmi kanalları aracılığıyla bunu doğruladı. Kulüp içinde, daha fazla tırmanmayı önlemek için daha sert önlemler alınması gerektiği yönünde bir his hakim.

"Real Madrid, bu sabahki olayların ardından, oyuncularımız Fede Valverde ve Aurélien Tchouaméni aleyhine disiplin süreci başlatmaya karar verdiğini duyurur," denildi. "Kulüp, iç prosedürler tamamlandığında her iki davanın sonucunu da zamanı geldiğinde açıklayacak."

Romano'ya göre bu kavga tek başına bir olay değil. Sezonun başlarında Antonio Rüdiger ile Álvaro Carreras da antrenman sahasında şiddetli bir şekilde çatışmıştı. Her ne kadar o durum sonunda çözülmüş olsa da, yönetim kadrodaki atmosfer konusunda ciddi endişeler duyuyor.

İşte bu nedenle Mourinho, önümüzdeki yaz Real Madrid'in teknik direktörü olmak için ciddi bir aday olmaya devam ediyor. "Disiplin çok önemli. Bu yüzden Mourinho hala en güçlü aday," diyor Romano. Portekizli teknik direktör, Santiago Bernabéu'ya geri dönmeye hala açık olduğu belirtiliyor.

Romano, Carlo Ancelotti'nin tam da bu alanda yıllardır Real Madrid için büyük değer taşıdığını vurguluyor. Ona göre İtalyan teknik adam, her seferinde iç çatışmaları çözmeyi ve yıldızlardan oluşan kadroyu bir arada tutmayı başardı.

Real Madrid'in kadro sorunları, Pazar günü FC Barcelona ile oynanacak El Clásico maçı öncesinde daha da büyüdü. Romano, Valverde'nin Tchouaméni ile yaşadığı olay sırasında aldığı sakatlık nedeniyle FC Barcelona maçında forma giyemeyeceğini bildiriyor. Romano'ya göre Tchouaméni'nin sağlık durumu hakkında önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi açıklanacak.