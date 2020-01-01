Real Madrid

Real Madrid, Rodrygo'nun sakatlığının ciddi olduğunu açıkladı

AA
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Rodrygo Real Madrid 2019-20
Getty Images
Mor-beyazlılardan yapılan açıklamada Brezilyalı oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
La Liga takımlarından Real Madrid, Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo'nun sağ diz ardı kirişinden sakatlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Granada'yı 2-0 yendikleri La Liga maçının 35. dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Rodrygo'nun, sağ biseps femoris kasında zorlanma tespit edildi.

19 yaşındaki Brezilyalı millî futbolcunun sahalara dönüş tarihine ilişkin bilgi verilmedi. Fakat İspanyol basını, bu tip sakatlıkların iyileşme sürecinin üç ayı bulabildiğini hatırlattı.

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