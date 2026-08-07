İspanyol basınında yer alan haberler, Real Madrid yönetiminin Manchester City orta saha oyuncusu Rodri ile anlaşmak için elinden gelen her şeyi yaptığını, ancak bitmiş gibi görünen transferin farklı bir yön aldığını doğruladı.

İspanya'nın "Cadena Ser" radyosunda yayınlanan "El Larguero" programı, 30 yaşındaki İspanyol yıldızın Barcelona'ya transfer olmaya yaklaştığını aktardı. Bu sürpriz gelişme, kulübün kendi lehine sonuçlandırdığını düşündüğü bir transferin neden aksadığına dair "beyaz ev" içinde soru işaretleri doğurdu.

Gazeteci Antón Meana, programa yaptığı bağlantı sırasında müzakerelerin perde arkasını şu sözlerle açıkladı: "Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından Rodri'ye reddedilemeyecek bir teklif sundu, gerçekten çok iyi bir teklifti."

Şöyle devam etti: "Menajer ve oyuncunun kendisi; Real Madrid'in müzakereleri yürütürkenki eğitimli, seviyeli ve saygılı tavrını takdir ediyor. Kulüp onu transfer etmek konusunda son derece ciddiydi ve onu kadrosuna katmak için sahip olduğu her şeyi ortaya koydu."

Meana sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkanından icra kurulu başkanına kadar kulüp içindeki herkes, Rodri'nin Real Madrid forması giymesini sağlamak için çalıştı. Görüşmeler son derece olumluydu ve son iki hafta boyunca devam etti, ancak oyuncu sonunda başka bir teklifi seçmeye karar verdi."

Rodri, menajerinin oyuncunun Barcelona'ya transfer olmayı tercih ettiğini açıklamasının ardından geleceğini netleştirdi. Oyuncu, geçtiğimiz haftalar boyunca hizmetlerini almak için en güçlü aday olan ezeli rakip Real Madrid yerine Katalan kulübünü seçti.

30 yaşındaki Rodri, geçtiğimiz mart ayında "Santiago Bernabéu"ya transfer olma isteğini dile getirmesinin ardından Real Madrid ile birkaç hafta süren müzakerelere girmişti; ancak Barcelona'nın transfere güçlü bir şekilde dahil olmasının ardından tablo aniden değişti.

Haberlere göre Rodri, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'in yanı sıra sportif direktör Deco ile de görüştü. İkili, oyuncuyu Katalan kulübünün sportif projesi konusunda ikna etmeyi başardı ve oyuncu perşembe günü Barcelona ile kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya vardı.