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Real Madrid, Rodri'nin menajerleriyle gizlice görüştü... City'nin şartı ise engel oluşturuyor

Transfers
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
M.City - AFC Bournemouth
M.City
AFC Bournemouth
Premier Lig
Rodri
İspanya
İngiltere

Real Madrid, Dünya Kupası'nın bitmesinin ardından İspanya'nın yıldızına yöneldi

Basında yer alan haberlere göre Real Madrid, Manchester City orta saha oyuncusu İspanyol milli futbolcu Rodri'nin transferi konusunda nihai kararını verdi.

Fransız "L'Equipe" gazetesinin haberine göre, başkan Florentino Perez'in başlangıçta bu transfere ikna olmayan tutumunun değişmesinin ardından Real Madrid yönetimi, Rodri'yi kadrosuna katma girişiminde ilerleme kararı aldı.

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Gazete, kraliyet kulübünün iki yıl önce futbolu bırakan Alman yıldız Toni Kroos'un üstlendiği rolü oynayabilecek bir oyuncuyla anlaşmayı artık bir zorunluluk olarak gördüğünü ve bunun için en uygun seçenek olarak Rodri'de karar kıldığını da ekledi.

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Espanyol
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AFC Bournemouth
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Ancak Real Madrid 60 milyon avrodan fazla ödemek istemezken, Manchester City oyuncunun satışına onay vermek için 100 milyon avro almakta ısrar ediyor.

Kendi cephesinden "Sky Sports" ağı ise, Madrid'deki bir restoranda kulüp yetkilileri ile oyuncunun menajerlerini bir araya getiren gizli bir toplantının ardından Rodri'nin bu yaz Real Madrid'e transfer olma ihtimalinin arttığını, toplantının yönetim kurulunun transferi tamamlamak için çalışmalarını sürdürme kararıyla sonuçlandığını aktardı.

Ağ ayrıca, Real Madrid'in 2030 yılına kadar uzanan bir sözleşme sunmaya hazırlandığını ve şu anda Rodri ile kişisel şartlar konusunda bir anlaşmaya varmak için çalıştığını da ekledi.

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