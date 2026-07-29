Real Madrid, Rodri için Manchester City ile görüşmelere başladı, ancak ardından ciddi bir sorunla karşılaştı

Marca'nın haberine göre Real Madrid, Rodri'nin (30) transferi için Manchester City ile görüşmelere başladı. Daha önce orta saha oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlanmıştı.

Rodri'nin Manchester City ile gelecek yaz sona erecek bir sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle mevcut transfer dönemi, İngiliz kulübünün ondan bonservis geliri elde edebileceği son fırsatlardan biri. Çeşitli uluslararası medya kuruluşlarına göre İspanyol Dünya Kupası şampiyonunun 70 milyon euro getirmesi gerekiyor.

Tabii 30 yaşındaki orta saha oyuncusu sözleşmesini yine de uzatma kararı almazsa. The Athletic'e göre Manchester City bu konuda onunla görüşmeler yürüttü, ancak bir anlaşmanın çıkması pek olası görünmüyor. Rodri rotasını Real Madrid'e çevirmiş durumda.

Daha önce Rodri ile kişisel şartlarda anlaşma sağlayan Real Madrid, şimdi de oyuncunun kulübü Manchester City ile temasa geçti. Ancak bu sırada bir sorun da ortaya çıktı: Eflatun-Beyazlılar'ın kadrosunda artık yer kalmadı.

İspanyol medyasına, aralarında radyo istasyonu Cadena COPE'un da bulunduğu kaynaklara göre 25 kişilik kadro sınırına zaten ulaşıldı. Bu yüzden yeni transferler için yer açılması gerekecek, ancak mevcut kadroda şu anda ayrılmak isteyen kimse yok.

Raúl Asencio, Franco Mastantuono ve Gonzalo García'nın ayrılabilecek isimler arasında olduğu belirtiliyor, ancak şu ana kadar bir transfer gerçekleşmedi. Son adı geçen oyuncunun henüz Fulham ile anlaşması yok, Mastantuono yalnızca River Plate'e gitmek istiyor ve Asencio da José Mourinho yönetiminde şansını denemek istiyor.

Dolayısıyla Real Madrid'in, Rodri'ye yer açmak için önce bir veya birden fazla oyuncuyla yollarını ayırması gerekecek. Üstelik orta saha oyuncusu hâlâ bir sırt ameliyatının ardından iyileşme sürecinde ve bu nedenle Manchester City'de sezon başlangıcını kaçırıyor, ancak bu durum Eflatun-Beyazlılar'ı transferi zorlama konusunda durdurmuyor.