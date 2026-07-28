Sky'ın haberine göre Real, Brezilyalı oyuncuya ve danışmanlarına bir karşı teklif sundu. Açık hedef şu: Vinicius, 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatsın.

Haberde, Arsenal'in girişimlerinden haberdar olan Eflatun-Beyazlılar'ın son teklifle artık Vinicius'la nihayet anlaşmaya varmayı umduğu belirtildi. Bir yılı çoktan aşkın süredir devam eden görüşmeler, zaman zaman askıya alınmıştı. İlk etapta Vinicius, Real yöneticilerinin gözünde muhtemelen çok yüksek bir maaş talep etti ve iddialara göre en az takım arkadaşı Kylian Mbappe kadar kazanmak istedi.

Vinicius her ne kadar bir noktada geri adım atmış ve ilk maaş taleplerinden vazgeçmiş görünse de, Sky ilkbaharda sözleşmenin uzatılması konusunda anlaşmanın yakın olduğunu bildirmişti. Ancak aradan birkaç ay geçmesine rağmen bu da hâlâ gerçekleşmedi.

Arsenal, Vinicius'un Real Madrid'deki durumundan fayda mı sağlayacak?

Arsenal şimdi görünüşe göre bundan faydalanmaya çalışıyor. Kısa süre önce Telegraph, İngiltere şampiyonunun Vinicius'u rekor bir teklifle cezbettiğini yazmıştı. Buna göre 26 yaşındaki oyuncu, Londra'da daha önce hiçbir Arsenal futbolcusunun kazanmadığı kadar kazanacaktı. The Athletic de Gunners'ın Eflatun-Beyazlılar'ın süper yıldızlarından birine ilgisini aktarmıştı.





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Bu nedenle Real, doğal olarak Vinicius'tan kısa süre içinde bir karar çıkmasına büyük önem veriyor. Madrid ekibi sonuçta Brezilyalı milli oyuncuyu gelecek yıl bonservissiz göndermek zorunda kalma riskini kesinlikle almak istemiyor. Vinicius kısa süre içinde Bernabeu'da sözleşme uzatmaya karşı karar verirse, bu yaz bir satış ihtimali giderek daha olası hale gelecek.

Vinicius Junior ile Jose Mourinho arasında dikkat çeken geçmiş

Dikkat çekici olan şu ki 2018'de Flamengo'dan Madrid'e transfer olan Vinicius ile Real'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho arasında bilindiği üzere bir geçmiş var. Şubat ayında Mourinho'nun o dönemki kulübü Benfica deplasmanında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Gianluca Prestianni ve Vini Jr. etrafında patlak veren ırkçılık skandalı sırasında hücum oyuncusu ile Portekizli teknik adam karşı karşıya gelmişti. Mourinho maçın ardından, "Böyle bir gol attığında, saygılı bir şekilde kutlamalısın" diyerek Vinicius'un 1-0'lık galibiyet golünün ardından yaptığı aşırı sevinci eleştirmiş ve Real yıldızına, sürekli ırkçı hakaretlerin hedefi olmasında kısmen pay biçmişti: "Burada bir yanlışlık var, çünkü bu her statta oluyor. Vinicius'un oynadığı her statta bir şey oluyor. Her zaman" demişti Mourinho.

Vinicius'un bunu kesinlikle unutmadığı tahmin ediliyor. Bu arada Telegraph'ın yazdığına göre Mourinho'nun tavrı oldukça net: Eflatun-Beyazlılar'ın eski ve yeni teknik direktörü, Brezilyalının ayrılığını mutlaka engellemek istiyor. Mourinho, yıllardır Real'in en önemli dayanaklarından biri olan Vinicius'u planlarının tam merkezine koyuyor. Vinicius geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 53 maçta 22 gol ve 14 asist üretti.