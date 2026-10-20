Real Madrid-RB Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bilmeniz gereken her şey

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 21 Eki 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid-RB Leipzig maçı 21 Ekim 2026'da TSİ ile değil, EST ile 15.00'te ve GMT ile 20.00'de başlayacak.

Madrid yeniden ritmini buldu

Real Madrid, hafta sonunda Kylian Mbappe'nin iki, Arda Guler ve Yan Diomande'nin birer golüyle Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Jose Mourinho'nun ekibini sırada El Clasico'da Barcelona ile karşılaşma bekliyor. Ancak Madrid, önce Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i ağırlayacak. Lig aşamasının ikinci haftasında Roma karşısında son sekiz dakikada üç gol bulan Madrid, etkileyici bir geri dönüşle 4-3 kazandı. Yazın yüksek bir bonservis bedeliyle Madrid'e transfer olan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande, bu maçta eski kulübüyle karşılaşacak.

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Leipzig ağır yenilginin etkisinde

Hafta sonunda Bayern Münih'e 6-1 yenilen Leipzig sarsılmış durumda. Buna rağmen Martin Demichelis yönetiminde bu sezon Bundesliga'daki ilk beş maçında 15 gol attı. Kendi liginde üç galibiyet ve üç mağlubiyet alan Leipzig'in bu bilançosu, ne kadar öngörülemez bir takım olduğunu gösteriyor.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

Madrid'de Raúl Asencio, Ferland Mendy ve Rodrygo forma giyemeyecek. Leipzig'de ise Marc Guiu ve Assan Ouédraogo sahalardan uzak.

Türk yıldız Arda Guler, son iki Şampiyonlar Ligi maçında iki gol ve iki asist kaydetti.

Takım haberleri ve kadrolar

Jose Mourinho'nun sahaya sürmesi beklenen ilk 11'de kalede Thibaut Courtois, dörtlü savunmada ise Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger ve Denzel Dumfries yer alıyor. Yan Diomande, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham ve Brahim Diaz ile birlikte orta sahada görev alacak oyuncular arasında gösterilirken hücumun başında Kylian Mbappe bulunuyor. Ev sahibi takım için şu anda bildirilmiş bir sakatlık veya ceza yok.

Martin Demichelis'in sahaya sürmesi beklenen ilk 11'de kalede Maarten Vandevoordt, savunmada ise Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum ve Willi Orban yer alıyor. Kadronun diğer isimleri Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa, Brajan Gruda ve Romulo Cruz. Maç öncesinde Leipzig için doğrulanmış bir sakatlık veya ceza sorunu bulunmuyor. Yeni bilgiler başlama saatine yakın eklenecek.

Form durumu

Real Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı. Son maçında LaLiga'da Sevilla'yı evinde 4-1 yendi. Önceki galibiyetleri arasında Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanında aldığı 3-4'lük sonuç ve Villarreal karşısındaki 1-0'lık iç saha galibiyeti de bulunuyor. Bu süreçteki tek yenilgisini LaLiga'da Atletico Madrid'e 2-1 kaybederek aldı. Madrid, söz konusu beş maçta 13 gol atıp yedi gol yedi.

RB Leipzig, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son karşılaşmasında Bundesliga'da Bayern Münih'e 6-1 gibi ağır bir skorla yenildi. Ancak bu süreçte daha önce yaşadığı benzer bir kötü sonucun ardından Eintracht Frankfurt'u 6-0 yenerek toparlanmıştı. PSV Eindhoven karşısındaki 1-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyeti de Avrupa'da iyi performans gösterebildiğini ortaya koyuyor. Leipzig, bu beş maçta 12 gol attı ve dokuz gol yedi.

İki takım arasındaki maçlar

İki takım son olarak Mart 2024'te Bernabeu'da karşılaştı ve Şampiyonlar Ligi maçı 1-1 sona erdi. Madrid, bundan önce Şubat 2024'te Leipzig deplasmanında 1-0 kazanmıştı. Kayıtlardaki dört karşılaşmada Real Madrid iki galibiyet ve bir beraberlik alırken Leipzig'in tek galibiyeti, Ekim 2022'de evinde aldığı 3-2'lik sonuçtu. Madrid, bu dört maçta beş gol attı ve beş gol yedi.

Puan durumu

Şampiyonlar Ligi puan tablosunda Real Madrid şu anda sekizinci, RB Leipzig ise 21. sırada. Aradaki fark, iki takımın bu sezon turnuvada izlediği farklı seyri yansıtıyor.