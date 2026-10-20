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Şampiyonlar Ligi
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
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Real Madrid-RB Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bilmeniz gereken her şey

Real Madrid - RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
Şampiyonlar Ligi
Y. Diomande
C. Nkunku

Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-RB Leipzig maçına kapsamlı bir ön bakış. Taktikleri, takımlardan son haberleri, form durumlarını ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Estadio Bernabeu

Real Madrid-RB Leipzig maçı 21 Ekim 2026'da TSİ ile değil, EST ile 15.00'te ve GMT ile 20.00'de başlayacak.

Madrid yeniden ritmini buldu

Real Madrid, hafta sonunda Kylian Mbappe'nin iki, Arda Guler ve Yan Diomande'nin birer golüyle Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Jose Mourinho'nun ekibini sırada El Clasico'da Barcelona ile karşılaşma bekliyor. Ancak Madrid, önce Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i ağırlayacak. Lig aşamasının ikinci haftasında Roma karşısında son sekiz dakikada üç gol bulan Madrid, etkileyici bir geri dönüşle 4-3 kazandı. Yazın yüksek bir bonservis bedeliyle Madrid'e transfer olan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande, bu maçta eski kulübüyle karşılaşacak.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAGetty Images

Leipzig ağır yenilginin etkisinde

Hafta sonunda Bayern Münih'e 6-1 yenilen Leipzig sarsılmış durumda. Buna rağmen Martin Demichelis yönetiminde bu sezon Bundesliga'daki ilk beş maçında 15 gol attı. Kendi liginde üç galibiyet ve üç mağlubiyet alan Leipzig'in bu bilançosu, ne kadar öngörülemez bir takım olduğunu gösteriyor.

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Madrid'de Raúl Asencio, Ferland Mendy ve Rodrygo forma giyemeyecek. Leipzig'de ise Marc Guiu ve Assan Ouédraogo sahalardan uzak.
  • Türk yıldız Arda Guler, son iki Şampiyonlar Ligi maçında iki gol ve iki asist kaydetti.

Takım haberleri ve kadrolar

Real Madrid vs RB Leipzig Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
page.match.formation.title
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateA. RuedigerA. RuedigerD. DumfriesD. DumfriesY. DiomandeY. DiomandeF. ValverdeF. ValverdeB. DiazB. DiazA. TchouameniA. TchouameniJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. MbappeM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuC. LukebaC. LukebaD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanC. NkunkuC. NkunkuN. El AynaouiN. El AynaouiE. BanzuziE. BanzuziA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaR. CruzR. Cruz
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Real Madrid

İlk 11

RB Leipzig

Teknik direktör

  • J. Mourinho
  • M. Demichelis

Jose Mourinho'nun sahaya sürmesi beklenen ilk 11'de kalede Thibaut Courtois, dörtlü savunmada ise Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger ve Denzel Dumfries yer alıyor. Yan Diomande, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham ve Brahim Diaz ile birlikte orta sahada görev alacak oyuncular arasında gösterilirken hücumun başında Kylian Mbappe bulunuyor. Ev sahibi takım için şu anda bildirilmiş bir sakatlık veya ceza yok.

Martin Demichelis'in sahaya sürmesi beklenen ilk 11'de kalede Maarten Vandevoordt, savunmada ise Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum ve Willi Orban yer alıyor. Kadronun diğer isimleri Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa, Brajan Gruda ve Romulo Cruz. Maç öncesinde Leipzig için doğrulanmış bir sakatlık veya ceza sorunu bulunmuyor. Yeni bilgiler başlama saatine yakın eklenecek.

Form durumu

RMA

RMA - Form

ELC
K2-3
ATM
K2-1
VIL
K1-0
ROM
K3-4
SEV
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
RBL

RBL - Form

HSV
K5-0
B04
K2-0
SGE
K6-0
PSV
K1-0
FCB
K6-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Real Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı. Son maçında LaLiga'da Sevilla'yı evinde 4-1 yendi. Önceki galibiyetleri arasında Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanında aldığı 3-4'lük sonuç ve Villarreal karşısındaki 1-0'lık iç saha galibiyeti de bulunuyor. Bu süreçteki tek yenilgisini LaLiga'da Atletico Madrid'e 2-1 kaybederek aldı. Madrid, söz konusu beş maçta 13 gol atıp yedi gol yedi.

RB Leipzig, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son karşılaşmasında Bundesliga'da Bayern Münih'e 6-1 gibi ağır bir skorla yenildi. Ancak bu süreçte daha önce yaşadığı benzer bir kötü sonucun ardından Eintracht Frankfurt'u 6-0 yenerek toparlanmıştı. PSV Eindhoven karşısındaki 1-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyeti de Avrupa'da iyi performans gösterebildiğini ortaya koyuyor. Leipzig, bu beş maçta 12 gol attı ve dokuz gol yedi.

İki takım arasındaki maçlar

Kafa Kafaya

Real MadridÇizimRB Leipzig
2
1
1
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
MS
Şampiyonlar Ligi
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
MS
Şampiyonlar Ligi
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
MS
6Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti1/4
Her iki takım da gol attı2/4

İki takım son olarak Mart 2024'te Bernabeu'da karşılaştı ve Şampiyonlar Ligi maçı 1-1 sona erdi. Madrid, bundan önce Şubat 2024'te Leipzig deplasmanında 1-0 kazanmıştı. Kayıtlardaki dört karşılaşmada Real Madrid iki galibiyet ve bir beraberlik alırken Leipzig'in tek galibiyeti, Ekim 2022'de evinde aldığı 3-2'lik sonuçtu. Madrid, bu dört maçta beş gol attı ve beş gol yedi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
K
K
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
K
K
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
K
K
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
K
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
K
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
K
K
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
K
K
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
K
K
10
Bayern MünihBayern MünihFCB
211083+54
B
K
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
K
B
12
ComoComoCOM
210164+23
K
K
13
M. UnitedM. UnitedMUN
210142+23
K
K
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
K
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
K
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
K
K
17
M.CityM.CityMCI
21014403
K
K
18
DortmundDortmundBVB
21013303
K
K
19
LensLensRCL
210134-13
K
K
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
K
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
K
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
K
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
K
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
K
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
B
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
K
B
27
VikingVikingVIK
201146-21
B
K
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
K
B
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PragSlavia PragSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
1/8 Turuna Yükselme

Şampiyonlar Ligi puan tablosunda Real Madrid şu anda sekizinci, RB Leipzig ise 21. sırada. Aradaki fark, iki takımın bu sezon turnuvada izlediği farklı seyri yansıtıyor.

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