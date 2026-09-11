Real Madrid - Rayo Vallecano LaLiga ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Real Madrid - Rayo Vallecano: Maç detayları

La Liga - Hafta 5 12 Eyl 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid ile Rayo Vallecano, 12 Eylül 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Başkentte Madrid derbisi

Real Madrid, 2026/27 LaLiga sezonunun 5. haftasında komşusu Rayo Vallecano'yu ağırlamak üzere Santiago Bernabéu'ya dönüyor. İç sahadaki bir yenilgi ve hafta ortasında oynanan Şampiyonlar Ligi açılış maçını içeren zorlu bir haftanın ardından Real Madrid, şampiyonluk yarışında geride kalmamak için sahasında belirleyici bir galibiyet almayı hedefliyor. Rayo Vallecano cephesinde ise dramatik bir galibiyetin ardından şehir içinde çıkılan kısa deplasman yolculuğu, başkentteki rakiplerini zorlamaya çalışırken ekstra özgüven sağlıyor.

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Real Madrid'in 4. hafta tökezlemesi: Real Betis deplasmanında puan kaybı

Real Madrid, 4. haftada (4 Eylül) Estadio de La Cartuja'da Real Betis'e deplasmanda 1-0 yenildikten sonra cumartesi günkü maça ligde güçlü bir reaksiyon verme hedefiyle çıkıyor. Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior liderliğindeki hücum hattıyla fırsatlar üreten Madrid, buna rağmen 81. dakikada Troy Parrott'un golüne engel olamadı. Mbappé'nin uzatma dakikalarında kullandığı penaltı kurtarılınca Real Madrid sahadan puansız ayrıldı ve evinde yeniden bitirici kimliğini ortaya koymak için ekstra motive oldu.

Bununla birlikte Jose Mourinho'nun ekibi, salı gecesi Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Inter Milan'ı 2-1 yenmiş olmanın moraliyle bu maça çıkacak.

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Franjirrojos'ta Camello'nun dublesi Racing Club'ı yıktı

Rayo Vallecano, 4. haftada (5 Eylül) sahasında Real Racing Club karşısında aldığı patlamalı 3-2'lik galibiyetin ardından Bernabéu'ya moralli gidiyor. Andrei Rațiu 17. dakikada skoru açtı, forvet Sergio Camello ise iki gollük belirleyici bir performans sergiledi (43', 47'). Fran Pérez ve Jorge de Frutos'un geç dakikalarda kırmızı kart görmesine rağmen Rayo, uzatma bölümünde direnerek beş gollü dramatik mücadelede üç puanı aldı.

Başkent gururu ve kritik lig puanları tehlikede

Tarihsel olarak Bernabéu deplasmanları Rayo Vallecano için zorlu geçiyor, ancak bu iki Madrid komşusu arasındaki maçlar düzenli olarak yüksek tempo ve sert fiziksel mücadelelere sahne oluyor. Jude Bellingham ve Federico Valverde liderliğindeki Real Madrid'in merkezdeki yaratıcı gücü, Rayo'nun orta blok savunmasını açmaya çalışacak. Rayo ise Andrei Rațiu ve Sergio Camello üzerinden hızlı kontra ataklara yaslanacak. Ligde sezonun erken bölümündeki konumlar da işin içinde olunca, cumartesi günkü derbinin ilk düdükten itibaren yüksek drama vaat ettiği söylenebilir.

Muhtemel ilk 11'ler

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Rayo Vallecano: Cardenas; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; Lopez, Valentin, Diaz; Tsitaishvili, Camello, A Garcia

Takım haberleri ve kadrolar

Real Madrid bu karşılaşmaya üç A takım oyuncusundan yoksun çıkıyor. Eder Militao, Rodrygo ve Ferland Mendy sakatlar listesinde yer alıyor, bu da Mourinho'yu savunma ve hücumda karar vermek zorunda bırakıyor. Muhtemel kadro henüz doğrulanmadı ve santra saatine yakın yeni güncellemeler bekleniyor.

Rayo Vallecano da kendi sakatlık problemleriyle karşı karşıya. Kaleci Augusto Batalla hâlâ forma giyemiyor; bu durum, transfer döneminin son gününde Emil Audero'nun Como'dan kiralanmasına yol açtı. Isi Palazon da sakatlığı nedeniyle yok. Her iki takım için de kayıtlı bir ceza bulunmuyor ve Rayo da şu aşamada doğrulanmış bir ilk 11 açıklamadı.

Form durumu

Real Madrid bu maça çok iyi bir form durumuyla çıkıyor; LaLiga ve sezon öncesi hazırlık maçlarını kapsayan son beş karşılaşmasının tamamını kazandı. Yalnızca LaLiga'da ise üst üste üç galibiyet aldı; bunlar arasında 30 Ağustos'ta Malaga karşısında alınan 4-0'lık zafer ve dört gün önce Real Sociedad'a karşı elde edilen 4-1'lik galibiyet de var. Bu üç lig maçında Madrid dokuz gol attı, iki gol yedi ve Espanyol deplasmanındaki galibiyet de dengeli sonuçlar serisini tamamladı.

Rayo Vallecano'nun son karnesi ise pek iç açıcı değil. Takım son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildi; o da sezon öncesinde Sporting Charleroi'ye karşıydı. LaLiga'da üç maçta bir puan topladı; Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Sevilla'ya yenildi ve ardından 31 Ağustos'ta Barcelona karşısında o ağır 5-2'lik mağlubiyeti yaşadı. Rayo son beş maçında dört gol attı ve kalesinde dokuz gol gördü.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 1 Şubat 2026'da LaLiga'da oynandı ve Real Madrid Bernabeu'da 2-1 kazandı. Ondan önce Rayo, Kasım 2025'te Vallecas'ta Madrid ile golsüz berabere kaldı. LaLiga'daki son beş buluşmada Real Madrid iki galibiyet aldı, iki kez berabere kaldı ve hiç kaybetmedi; Rayo ise bu seride galibiyet çıkaramadı. Verilerdeki en dramatik karşılaşma ise Aralık 2024'te Vallecas'ta oynanan 3-3'lük beraberlikti.