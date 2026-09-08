Real Madrid - Rayo Vallecano: Maç detayları

La Liga - Hafta 5 12 Eyl 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid ile Rayo Vallecano, 12 Eylül 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Başkentte Madrid derbisi

Real Madrid, 2026/27 LaLiga sezonunun 5. haftasında komşusu Rayo Vallecano'yu ağırlamak için Santiago Bernabéu'ya dönüyor. İç sahadaki bir yenilgi ve hafta ortasında oynanan Şampiyonlar Ligi açılış maçını içeren zorlu bir haftanın ardından Real Madrid, şampiyonluk yarışında tempoyu korumak için sahasında belirleyici bir galibiyeti hanesine yazdırmayı hedefliyor. Rayo Vallecano açısından ise dramatik bir galibiyetin ardından şehir içindeki kısa deplasman yolculuğu, başkentteki rakibini sarsma hedefi öncesinde ekstra bir özgüven sağlıyor.

Getty Images

Real Madrid'in 4. hafta darbesi: Real Betis deplasmanında tökezleme

Real Madrid, 4 Eylül'de 4. haftada Estadio de La Cartuja'da Real Betis'e deplasmanda 1-0 yenildikten sonra cumartesi gününe ligde güçlü bir reaksiyon arayışıyla giriyor. Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior liderliğindeki hücum hattıyla fırsatlar yaratan Madrid, buna rağmen 81. dakikada Troy Parrott'un golüne engel olamadı. Mbappé'nin uzatma dakikalarında kullandığı penaltı kurtarılınca Real Madrid sahadan puansız ayrıldı ve iç sahada bitiriciliğini yeniden kazanmak için motive oldu.

Getty Images

Franjirrojos'ta Camello dublesi Racing Club'ı yıktı

Rayo Vallecano, 5 Eylül'de 4. haftada Real Racing Club karşısında sahasında aldığı patlayıcı 3-2'lik galibiyetin ardından Bernabéu'ya moralli gidiyor. Andrei Rațiu 17. dakikada skoru açtıktan sonra forvet Sergio Camello iki gollük belirleyici bir performans sergiledi (43', 47'). Fran Pérez ve Jorge de Frutos'un geç dakikalarda kırmızı kart görmesine rağmen Rayo, uzatma dakikaları boyunca direncini koruyarak 5 gollü dramatik mücadelede üç puanın sahibi oldu.

Başkent gururu ve kritik lig puanları tehlikede

Tarihsel olarak Bernabéu deplasmanları Rayo Vallecano için zorlu bir sınav niteliği taşısa da Madrid'in bu iki komşusu arasındaki maçlar düzenli olarak yüksek tempo ve sert fiziksel mücadelelere sahne oluyor. Jude Bellingham ile Federico Valverde liderliğindeki Real Madrid'in merkezdeki yaratıcı gücü, Rayo'nun orta blok savunmasını aşmaya çalışacak. Rayo ise Andrei Rațiu ve Sergio Camello üzerinden hızlı kontra ataklara yaslanacak. Ligde sezonun erken bölümündeki konumlar söz konusuyken cumartesi günkü derbi, ilk düdükten itibaren yüksek drama vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Real Madrid bu maça üç A takım oyuncusundan yoksun çıkıyor. Eder Militao, Rodrygo ve Ferland Mendy sakat listesinde yer alıyor; bu durum Mourinho'yu savunma ve hücum hattında karar vermek zorunda bırakıyor. Muhtemel ilk 11 henüz doğrulanmadı ve maç saatine daha yakın güncellemeler bekleniyor.

Rayo Vallecano da kendi sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya. Kaleci Augusto Batalla hâlâ forma giyemiyor; bu durum transfer döneminin son gününde Como'dan Emil Audero'nun kiralık olarak kadroya katılmasına yol açtı. Isi Palazon da sakatlığı nedeniyle yok. Her iki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor ve Rayo da bu aşamada doğrulanmış bir ilk 11 açıklamadı.

Form durumu

Real Madrid bu maça LaLiga ve sezon öncesi hazırlık maçları dahil son beş karşılaşmasını da kazanmış olarak mükemmel durumda geliyor. Yalnızca LaLiga'da ise art arda üç galibiyet aldılar; bunlar arasında 30 Ağustos'ta Malaga karşısında alınan 4-0'lık galibiyet ve dört gün önce Real Sociedad'a karşı elde edilen 4-1'lik zafer de yer alıyor. Bu üç lig maçında Madrid dokuz gol atıp iki gol yedi; Espanyol deplasmanındaki galibiyet de bu kontrollü sonuç serisini tamamladı.

Rayo Vallecano'nun son dönemdeki karnesi pek iç açıcı değil. Son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildiler; o da sezon öncesinde Sporting Charleroi karşısında geldi. LaLiga'da ise üç maçta bir puan topladılar; Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Sevilla'ya yenildiler ve ardından 31 Ağustos'ta Barcelona karşısında gelen ağır 5-2'lik mağlubiyeti yaşadılar. Rayo, son beş maçında dört gol atarken dokuz gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 1 Şubat 2026'da LaLiga'da oynandı ve Real Madrid, Bernabeu'da 2-1 kazandı. Ondan önce Rayo, Kasım 2025'te Vallecas'ta Madrid'i golsüz beraberlikte tutmuştu. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Real Madrid iki galibiyet alırken iki kez berabere kaldı ve hiç yenilmedi; Rayo ise bu seride hiç galibiyet elde edemedi. Verilerdeki en dramatik karşılaşma, Aralık 2024'te Vallecas'ta oynanan 3-3'lük beraberlikti.