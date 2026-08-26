Real Madrid, 13 Eylül 2026 Pazar günü Madrid'deki Bernabeu Stadyumu'nda Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da 2026-27 La Liga sezonundaki hedefleri doğrultusunda sezonun bu erken bölümünde kritik puanları hanesine yazdırmayı amaçlıyor. İki ekibin Şubat 2026'daki son lig buluşmasında Real Madrid, Rayo Vallecano'yu zorlu geçen maçın ardından 2-1 mağlup etmişti.

GOAL, Real Madrid-Rayo Vallecano maçı için bilet almanıza dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil, sizler için derledi.

Real Madrid - Rayo Vallecano La Liga maçı ne zaman başlayacak?

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı, yukarıda belirtilen onaylı başlama saatiyle Madrid'deki Bernabeu Stadyumu'nda başlayacak.

La Liga - Hafta 5 13 Eyl 2026 - 09:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid - Rayo Vallecano La Liga biletleri nasıl alınır?

Estadio Santiago Bernabéu'da oynanacak Real Madrid - Rayo Vallecano maçının resmi biletlerini şu adım adım süreci takip ederek alabilirsiniz:

1. Birincil resmi kanallar

Resmi internet sitesi: Kulübün belirlediği satış fiyatları üzerinden bilet rezervasyonu yapmak için Real Madrid'in resmi bilet satış portalını ziyaret edin.

2. Bilet yeniden satışı ve alternatif seçenekler

Resmi koltuk devri (Cessión de Asientos): İlk biletler tükenirse maç gününe kadar resmi internet sitesini kontrol etmeye devam edin. Maça katılamayan kombine sahipleri, koltuklarını genel yeniden satış için sürekli olarak kulübe geri devrediyor.

İkincil pazar yerleri: StubHub gibi platformlarda ikincil biletler listelenir.

Real Madrid - Rayo Vallecano La Liga biletleri ne kadar?

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı için bilet fiyatları, kategori seviyesine ve biletleri doğrudan kulüpten mi yoksa StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları üzerinden mi aldığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir.

Resmi satış fiyatları (doğrudan Real Madrid üzerinden)

Kategori 4 / Üst tribünler: ~40 €-70 €

Kategori 2 & 3 / Yan tribünler ve orta katlar: ~75 €-130 €

Kategori 1 / Alt ana tribünler: ~135 €-205 €

VIP & ağırlama paketleri: ~295 €-590 €+

İkincil pazar / bilet toplayıcıları

Başlangıç / genel giriş: ~100 €-120 €

Ortalama yeniden satış koltukları: ~145 €-260 €

Real Madrid - Rayo Vallecano La Liga: Bilmeniz gereken her şey

Real Madrid - Rayo Vallecano form durumu

Real Madrid, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Tek puan kaybı, sezon öncesinde Fiorentina ile oynanan 2-2'lik maçta geldi. Son karşılaşmasında ise La Liga'da Espanyol deplasmanında 90. dakikada gelen golle zorlu bir 2-1 galibiyet elde etti. Madrid bundan önce Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti ve sezon öncesi hazırlık maçlarında Deportivo de A Coruna deplasmanından galibiyetle döndü. Son beş maçında yenilgi yaşamadı.

Rayo Vallecano'nun son dönemdeki formu ise daha az ikna edici. Son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son sonucu, La Liga'nın ilk haftasında Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kalması oldu. Bunun öncesinde ise ligin açılış fikstüründe Sevilla'ya 2-1 mağlup oldu. Sezon öncesinde Ipswich Town'a 3-0 kaybetmesi ve Feyenoord'a yenilmesi de diğer aksiliklerdi. Rayo'nun bu süreçteki tek galibiyeti, Sporting Charleroi karşısında hazırlık maçında aldığı 3-2'lik zaferdi. Bu beş maçta altı gol attı ve kalesinde sekiz gol gördü.

Real Madrid - Rayo Vallecano: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 1 Şubat 2026'da La Liga'da Bernabeu'da oynandı ve Real Madrid'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bundan önce taraflar, Kasım 2025'te Rayo'nun sahasında oynanan maçta 0-0 berabere kaldı. La Liga'daki son beş karşılaşmada Madrid'in üç galibiyeti bulunurken Rayo'nun galibiyeti yok, iki maç ise berabere bitti. Buna Aralık 2024'te Rayo'nun sahasında oynanan 3-3'lük heyecan dolu maç ve Şubat 2024'te yine orada oynanan 1-1'lik beraberlik de dahil.

Real Madrid - Rayo Vallecano puan durumu

La Liga'da sezonun başındaki tabloda Real Madrid altıncı sırada yer alırken, Rayo Vallecano açılış haftasının ardından 14. basamakta bulunuyor.