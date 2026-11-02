Real Madrid, Racing Santander karşısında rahat bir La Liga galibiyeti aldı ancak maça damgasını vuran Yan Diomande'nin muhteşem golüydü. Jude Bellingham, takım arkadaşının inanılmaz vole vuruşu karşısında şaşkınlığını gizleyemezken Real Madrid kritik üç puana zorlanmadan ulaştı.

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Real Madrid rahat bir galibiyet aldı

Madrid, La Liga'da Racing Santander karşısında 3-0'lık ikna edici bir galibiyet elde etti. İlk düdükten itibaren maça hâkim olan takım, ilk yarıdaki etkili hücum performansıyla üç puanı garantiledi.

Kylian Mbappe, henüz 11. dakikada penaltıdan attığı golle perdeyi açtı. Bu erken gol, hücumda oldukça verimli geçecek bir maçın habercisi oldu. Ardından Bellingham ve Diomande da gol atarak farkı rakibin kapatamayacağı noktaya taşıdı. Üstün performansı sayesinde Real Madrid savunması rahat bir maç geçirdi.

Diomande, Bellingham'ı hayran bıraktı

Madrid takım olarak kapsamlı bir performans ortaya koysa da en büyük yankıyı Diomande'ın muhteşem golü uyandırdı. Genç oyuncu, 36. dakikada ceza sahası dışından sert bir voleyle skoru 3-0'a getirdi. Bellingham, bu etkileyici şut karşısındaki şaşkınlığını hemen dile getirdi. Maçın ardından konuşan İngiliz millî futbolcu, takım arkadaşının şut yeteneğine çok şaşırdığını itiraf etti.

Bellingham, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, "İnanılmaz. Böyle şut çekebildiğini bilmiyordum ama çok iyi bir oyuncu. O özel bir oyuncu ve kadromuzda olduğu için çok mutluyuz" dedi.

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Eski Borussia Dortmund yıldızı, Diomande'ın ceza sahası dışından harika goller atmayı alışkanlık hâline getirdiğini de belirtti. Daha önceki etkileyici bir golünü hatırlatarak, "Leipzig'e attığı gol de inanılmazdı" diye ekledi.

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Gelecek maçlar AEK Şampiyonlar Ligi 12:45 RMA

Bellingham 50. golüne ulaştı

Bellingham, takım arkadaşını övmekle kalmadı; Racing karşısında kendisi de önemli bir dönüm noktasına ulaştı. 22. dakikada attığı gol, Real Madrid formasıyla kaydettiği 50. gol oldu.

Bellingham, "Real Madrid formasıyla 50 gole ulaşmak çok özel" dedi. "Sadece benim ve hayallerim için değil, takım için de öyle."

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Gözler yaklaşan maçlara çevrildi

Real Madrid şimdi hafta ortasındaki Şampiyonlar Ligi maçına odaklanacak. Çarşamba günü AEK deplasmanına çıkacak takım, hafta sonu ise La Liga'da Valencia ile karşılaşacak.