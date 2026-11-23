Real Madrid-PSV Eindhoven: Maç bilgileri

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 24 Kas 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Bernabéu’da Avrupa’daki kusursuz seriye karşı Hollanda ekibinin hedefleri

Real Madrid, salı günü Şampiyonlar Ligi’nde PSV Eindhoven’ı Madrid’deki Estadio Bernabeu’da ağırlayacak.

Getty Images

Jose Mourinho’nun ekibi maça özgüvenle çıkacak. Cumartesi günü Celta Vigo karşısında altıncı dakikada geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanarak galibiyet serisini dokuz maça çıkardı.

Madrid’in kazanmak için geri dönüş yapması gerekti. Kylian Mbappe ilk yarıda bir penaltı kaçırdı, Jude Bellingham 66. dakikada eşitliği sağladı ve oyuna sonradan giren Carlos Espi, Vinicius Junior’ın ortasında 85. dakikada galibiyet golünü attı.

Thibaut Courtois da skor 1-0’ken yaptığı iki önemli kurtarışla Celta’nın farkı artırmasını önledi. Mourinho, oyuncularının devre arasından sonra daha iyi tepki verdiğine ve ikinci yarıda daha güçlü oynadığına dikkat çekti.

Getty Images

Peter Bosz yönetimindeki PSV, İspanya’ya ligdeki iyi formuyla geliyor. Cumartesi günü Eredivisie’de NEC Nijmegen’i 4-1 yendi ancak Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçında Club Brugge’e 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuç, Hollanda ekibinin Avrupa’da hâlâ yapması gerekenler olduğunu gösteriyor. Durumu düzeltmeye başlamak için Bernabeu deplasmanı ise zorlu bir yer.

Takım haberleri ve kadrolar

Form durumu

İkili rekabet

Kafa Kafaya Çizim 0 0 1 Club Friendlies Real Madrid RMA 1 PSV Eindhoven PSV 2 MS 1 Attığı Gol 2 Maç 2.5 üstü golle bitti 1 / 1 Her iki takım da gol attı 1 / 1

Puan durumu