Real Madrid, devre arasına geride girdiği Şampiyonlar Ligi maçında PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup etti. İkinci yarıdaki etkili performansta Kylian Mbappe iki gol atarken ev sahibi ekip Avrupa'daki kusursuz serisini sürdürdü.

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Real Madrid, Estadio Bernabeu'da PSV Eindhoven'ı istatistiklere de yansıyan bir üstünlükle 5-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz formunu sürdürdü. Topa %62 oranında sahip olan ve 4,79 beklenen gol (xG) değerine ulaşan ev sahibi ekip, buna rağmen devre arasına geride girdi. Eredivisie temsilcisinin ilk 45 dakikadaki disiplinli savunmasının ardından Ivan Perisic, 32. dakikada penaltıyı gole çevirerek konuk takımı sürpriz biçimde öne geçirdi.

İkinci yarının başlamasıyla maçın taktik dengesi önemli ölçüde değişti ve Jose Mourinho'nun takımı durmaksızın hücuma yüklendi. Geri dönüşü 50. dakikada Federico Valverde başlattı. Ardından Jude Bellingham'ın golü, Kylian Mbappe'nin iki golü ve Vinicius Junior'ın son bölümdeki golü geldi.

Madrid'in etkinliği, dokuzu isabetli 24 şutuna da yansıdı. Yorulan PSV savunmasının açığını acımasızca değerlendirerek geriye düştüğü maçı farklı bir galibiyete çevirdi.

Kaleci ve savunma

Thibaut Courtois - 6/10

Belçikalı millî kaleci, istatistikler açısından sakin bir akşam geçirdi. PSV'nin kaleyi bulan tek şutu gole dönüşen penaltı olduğu için hiç kurtarış yapmadı. Top ayağındayken soğukkanlıydı ancak oyun rakip kalenin önüne taşındığından ikinci yarının büyük bölümünde seyirci konumunda kaldı.

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Federico Valverde - 8/10

Birden fazla görevi üstlendiği rolünde kaptan, Arda Guler'in pasını 50. dakikada gole çevirerek kritik beraberliği sağladı. Fiziksel katkısı ve topu ileri taşıması, maçın gidişatını değiştirmede belirleyiciydi. Savunmadaki pozisyon alışlarıyla da PSV'nin kanatlardan yarattığı tehdidi etkili biçimde sınırladı.

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Marc Cucurella - 7/10

Sol kanatta istikrarlı bir görüntü sergileyen Cucurella, PSV'yi yalnızca 1,69 xG'de tutan savunma sağlamlığına katkıda bulundu. İkinci yarıdaki üstünlük sırasında hücuma geçişlere iyi katıldı ve Vinicius merkeze yöneldiğinde kanatta genişlik sağladı.

Eder Militao - 5/10

Savunmanın kontra ataklara açık göründüğü zorlu bir ilk yarının ardından devre arasında oyundan alındı. Penaltıyla sonuçlanan pozisyona giden süreçte PSV hücum hattının dikine oyununu durdurmakta zorlandı.

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Antonio Ruediger - 5/10

Alman savunmacı 44. dakikada sarı kart gördü ve devre arasında oyundan alındı. Agresif oyunu zaman zaman savunma hattında boşluklar bıraktı. Mourinho savunmada iki değişiklik yapmadan önce kart riski de endişe yaratıyordu.

Orta saha

Aurelien Tchouameni - 5/10

30. dakikada sarı kart gören Tchouameni, ilk yarıda orta sahayı etkili biçimde kontrol etmekte zorlandı. Mourinho, PSV'nin derinde kurduğu savunmayı aşmak için daha fazla yaratıcılık ararken onu devre arasında oyundan aldı.

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Arda Guler - 9/10

Maçın öne çıkan oyun kurucusu Guler, iki kritik asist yaptı. Beraberlik golünde Valverde'ye, 64. dakikada Mbappe'nin ilk golünde ise Fransız oyuncuya son pası verdi. Oyun görüşü, 70. dakikada oyundan alınmadan önce yarattığı çok sayıda fırsata yansıdı.

Bernardo Silva - 7/10

Silva, alışıldık taktik zekâsını sergiledi ve yüksek pas isabetiyle oyunun temposunu korudu. Doğrudan bir gol katkısı yapmasa da baskı altında topu tutabilmesi Madrid'in PSV'yi kendi yarı sahasına hapsetmesini sağladı.

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Hücum

Yan Diomande - 7/10

Gol atamasa da kanat oyuncusu hücumda olumlu katkı verdi. Kaleyi bulan üç şut çekti ve takımı için önemli bir gol fırsatı yarattı. Rakip yarı sahada 19 isabetli pas yaparak hücum isteğini ve son bölgede oyuna etki etme becerisini gösterdi.

Kylian Mbappe - 9/10

Fransız forvet, son bölgede fırsatları iyi değerlendirdi ve iki golle maçın sonucunu belirledi. Guler'in pasıyla 64. dakikada ağları buldu, Brahim Diaz'ın asistiyle 84. dakikada ikinci golünü attı. Üst düzey hareketliliğini ve bitiriciliğini ortaya koydu.

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Vinicius Junior - 8/10

PSV'nin sağ bekine uyguladığı sürekli baskı, oyun açıldıkça sonuç verdi. Bellingham'ın öne geçiren golünün asistini yaptı ve 87. dakikada kendi golünü atarak skora Madrid'in üstünlüğünü yansıttı.

Yedekler ve teknik direktör

Jude Bellingham - 8/10

Devre arasında oyuna giren Bellingham, maçın seyrini değiştirdi. 60. dakikada kritik ikinci golü attı ve Vinicius Junior'ın son bölümdeki golünün asistini yaptı. Dikine oyunu ve iki ceza sahası arasındaki enerjisi geri dönüşü tetikledi.

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Ibrahima Konate - 7/10

Devre arasında oyuna girerek stoper hattına ihtiyaç duyulan fiziksel gücü ve geriye dönüş hızını kazandırdı. PSV'nin kontra atak yollarının kapatılmasına yardımcı oldu.

Dean Huijsen - 6/10

Devre arasında Ruediger'in yerine giren genç oyuncu, görevini sorunsuz yerine getirerek takımının ikinci yarıda gol yememesine katkıda bulundu.

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Eduardo Camavinga - 6/10

70. dakikada Guler'in yerine oyuna girdi, orta sahaya enerji kattı ve son bölümde taktik faul nedeniyle sarı kart gördü.

Brahim Diaz - 7/10

Oyuna girdikten yalnızca dört dakika sonra Mbappe'nin ikinci golünün asistini yaparak sonradan girip fark yaratabilen bir oyuncu olduğunu gösterdi.

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Jose Mourinho - 8/10

Teknik direktörün devre arasında yaptığı üç kararlı oyuncu değişikliği maçın dönüm noktası oldu. İlk 11'indeki hareketlilik eksikliğini ve kart riskini fark ederek yaptığı taktik değişiklikler, ikinci yarıda dört gollük bir fark yaratılmasını sağladı.