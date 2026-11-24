Real Madrid, devre arasına geride girmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup etti. İkinci yarıda iki gol atan Kylian Mbappe'nin öne çıktığı galibiyetle ev sahibi ekip, Avrupa'daki kusursuz serisini sürdürdü.

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Real Madrid, Estadio Bernabeu'da PSV Eindhoven'ı istatistiklere de yansıyan üstün bir oyunla 5-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz formunu sürdürdü. Topa %62 oranında sahip olup 4,79 beklenen gol (xG) değerine ulaşmasına rağmen ev sahibi ekip devre arasına geride girdi. Eredivisie temsilcisinin ilk 45 dakikadaki disiplinli savunmasının ardından Ivan Perisic, 32. dakikada penaltıyı gole çevirerek konuk takımı sürpriz biçimde öne geçirdi.

İkinci yarının başlamasıyla oyunun taktik dengesi belirgin biçimde değişti ve Jose Mourinho'nun takımı durmaksızın hücuma yüklendi. Federico Valverde, 50. dakikada beraberlik golüyle geri dönüşü başlattı. Ardından Jude Bellingham ve iki kez Kylian Mbappe ağları buldu; son gol ise maçın sonlarına doğru Vinicius Junior'dan geldi.

Madrid'in hücumdaki etkinliği, dokuzu kaleyi bulan toplam 24 şutuna yansıdı. PSV'nin yorulan savunma hattından acımasızca yararlanan ev sahibi ekip, geriye düştüğü maçı farklı bir galibiyetle tamamladı.

Kaleci ve savunma

Thibaut Courtois - 6/10

Belçikalı millî kaleci, istatistikler açısından sakin bir akşam geçirdi. PSV'nin kaleyi bulan tek şutu gole dönüşen penaltı olduğu için kurtarış yapmadı. Top ayağındayken soğukkanlılığını korudu ancak oyun rakip yarı sahaya taşındığından ikinci yarının büyük bölümünü izleyerek geçirdi.

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Federico Valverde - 8/10

Birden fazla görevi üstlendiği rolde oynayan kaptan, Arda Guler'in pasıyla 50. dakikada kritik beraberlik golünü soğukkanlı bir vuruşla attı. Fiziksel katkısı ve topu ileri taşıması maçın gidişatını değiştirmede belirleyiciydi. Savunmadaki pozisyon alma becerisiyle de PSV'nin kanatlardan yarattığı tehditleri etkili biçimde sınırladı.

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Marc Cucurella - 7/10

Sol kanatta güven veren Cucurella, PSV'yi yalnızca 1,69 xG'de tutan savunma sağlamlığına katkıda bulundu. İkinci yarıdaki üstünlük sırasında hücuma geçişlere iyi uyum sağladı ve Vinicius merkeze yöneldiğinde takımına genişlik kazandırdı.

Eder Militao - 5/10

Savunmanın kontra ataklara karşı kırılgan göründüğü zorlu ilk yarının ardından devre arasında oyundan alındı. Penaltıyla sonuçlanan pozisyona giden süreçte PSV'nin hücum hattının dikine koşularını durdurmakta zorlandı.

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Antonio Ruediger - 5/10

Alman savunmacı 44. dakikada sarı kart gördü ve devre arasında oyundan alındı. Agresifliği zaman zaman savunma hattında boşluklar bıraktı. Mourinho savunmada iki değişiklik yapmadan önce disiplini de endişe konusuydu.

Orta saha

Aurelien Tchouameni - 5/10

30. dakikada sarı kart gören Tchouameni, ilk yarıda orta sahayı etkili biçimde kontrol etmekte zorlandı. Mourinho, PSV'nin geride kurduğu savunmayı aşmak için daha fazla yaratıcılık ararken onu devre arasında oyundan aldı.

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Arda Guler - 9/10

Maçın öne çıkan oyun kurucusu Guler, iki kritik asist yaptı. Valverde'nin beraberlik golünü hazırladı, 64. dakikada da Mbappe'nin ilk golünden önce son pası verdi. 70. dakikada oyundan çıkana kadar yarattığı çok sayıdaki fırsat, oyun görüşünü ortaya koydu.

Bernardo Silva - 7/10

Silva, alışıldık taktik zekâsını sergiledi ve yüksek pas isabetiyle oyunun temposunu korudu. Doğrudan gol katkısı yapmasa da baskı altında topu tutabilmesi Madrid'in PSV'yi kendi yarı sahasına hapsetmesini sağladı.

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Hücum

Yan Diomande - 7/10

Genç savunmacı, topla sakinliğini ve hava toplarındaki fiziksel üstünlüğünü gösterdi. Devre arasındaki değişikliklerin ardından savunma hattının istikrar kazanmasına yardımcı oldu; Madrid'in rakibine çok az net fırsat verdiği bölümde pay sahibi oldu.

Kylian Mbappe - 9/10

Fransız forvet, hücumun son bölümünde bitiriciliğini konuşturup iki golle maçı rakip için erişilemez hâle getirdi. 64. dakikada Guler'in pasıyla ağları buldu, 84. dakikada ise Brahim Diaz'ın asistiyle ikinci golünü attı. Koşuları ve bitiriciliği üst düzeydi.

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Vinicius Junior - 8/10

PSV'nin sağ bekine uyguladığı sürekli baskı, oyun açıldıkça sonuç verdi. Bellingham'ın takımını öne geçiren golünün asistini yaptı ve 87. dakikada kendisi de ağları bularak skora Madrid'in üstünlüğünü yansıttı.

Yedekler ve teknik direktör

Jude Bellingham - 8/10

Devre arasında oyuna giren Bellingham maçın seyrini değiştirdi. 60. dakikada kritik ikinci golü attı ve Vinicius Junior'ın son bölümdeki golünün asistini yaptı. Dikine oyunu ve iki ceza sahası arasındaki enerjisi geri dönüşün itici gücüydü.

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Ibrahima Konate - 7/10

Devre arasında oyuna girerek stoper hattına ihtiyaç duyulan fiziksel gücü ve geriye dönüş hızını kattı. PSV'nin kontra atak seçeneklerini etkisizleştirmeye yardımcı oldu.

Dean Huijsen - 6/10

Genç oyuncu devre arasında Ruediger'in yerine girdi ve görevini sorunsuz yerine getirerek takımının ikinci yarıda gol yememesini sağladı.

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Eduardo Camavinga - 6/10

70. dakikada Guler'in yerine oyuna girerek orta sahaya enerji kattı. Maçın sonlarına doğru taktik faul nedeniyle sarı kart gördü.

Brahim Diaz - 7/10

Oyuna girdikten yalnızca dört dakika sonra Mbappe'nin ikinci golünün asistini yaparak sonradan oyuna girip fark yaratabileceğini gösterdi.

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Jose Mourinho - 8/10

Teknik direktörün devre arasındaki kararlı üçlü oyuncu değişikliği maçın dönüm noktası oldu. İlk 11'indeki hareketlilik eksikliğini ve kart riskini fark eden Mourinho'nun taktik düzenlemeleri, ikinci yarıda dört gollük bir fark yaratılmasını sağladı.