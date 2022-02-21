PSG'nin Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında takımını galibiyete taşıyan gole imza atan Kylian Mbappe'nin yeni sezonda giyeceği formaya dair belirsizlik sürerken, Real Madrid yıldız oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma konusunda kendisinden bir hayli emin görünüyor.

PSG yıldız oyuncuyu takımda tutmak için son bir atak yapıp, İngiliz basınına göre haftada 1.2 milyon euro kazanacağı yeni bir sözleşme sunma hazırlığı yaparken, El Mundo Deportivo'ya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bile PSG'de kalması için devreye girdiği Mbappe bu teklifi kabul etmesi halinde dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak.

Tüm bu gelişmelere rağmen GOAL'ün edindiği bilgiye göre Mbappe konusunda kararlı ve emin görünen Real Madrid ise oyuncunun verdiği sözün arkasında durmasını bekliyor.

Real Madrid oldukça rahat

Mbappe'nin daha önce de astronomik sözleşme tekliflerini geri çevirmesi Real Madrid yönetimini rahatlatırken, kontratın son aylarında bu yönde bir teklifi kabul etmesi için herhangi bir neden yok gibi görünüyor.

Henüz Real Madrid ile resmi protokol imzalamayan Mbappe buna rağmen geçtiğimiz yaz İspanyol ekibine söz vermişti.

Mbappe ile sözleşme imzalamak ve bunu duyurmak konusunda aceleci davranmayan Real Madrid'in bu yöndeki kararının arkasında ise Mbappe'nin Paris'teki son günlerinde baskı hissetmek istememesi yatıyor.

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