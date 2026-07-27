Henüz sadece 17 yaşında olan Faslı Abdellah Ouazane, Ajax Amsterdam ile yeni sezon hazırlık döneminde dikkat çekici bir performans sergiliyor ve teknik direktör, onu sezonun geri kalanı için ilk takımda vazgeçilmez bir oyuncu olarak görüyor.

Hollanda ekibinin son maçında, Faslı orta saha oyuncusu galibiyet golünü (2-1) kaydetti ve teknik direktörü Michel'in övgüsünü topladı. Michel şu açıklamayı yaptı: "Performansı mükemmeldi. Gelişmeye devam etmesi gerekiyor ama bize yardımcı olabilecek bir oyuncu olduğunu gördüm."

Ofansif orta saha oyuncusu gelişimini gözle görülür şekilde sürdürüyor. Geçen yıl Real Madrid'e katılmaya çok yakındı, ancak kulüp sonunda geri adım attı ve oyuncu sözleşmesini 2028 yılına kadar yeniledi.

Oyuncu şunları söyledi: "Ajax'a dönmek benim için en doğru seçimdi. Son derece mutluyum."

Abdellah Ouazane, Fas genç millî takımlarının kaptanı olup, geçen sezon Hollanda Kupası'nda Ajax ilk takımıyla ilk maçına çıkmıştı. Yeni sezon hazırlık döneminde, teknik direktör Michel yönetiminde en fazla süre alan ikinci takım oyuncularından biriydi (227 dakika) ve öyle güçlü bir performans ortaya koyuyor ki, Konferans Ligi eleme turunda Vojvodina kulübüne karşı oynanan maçta 72. dakikada oyuna girdi ve galibiyeti (4-1) belirleyen golü kaydetti.

Ouazane, önümüzdeki 15 Ocak'ta 18 yaşına girecek ve "De Telegraaf" gazetesine göre, sportif direktör Jordi Cruyff onunla aynı gün yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

Burnley'e karşı oynanan son maçta, 10 numaralı formayı giyerek Jaydon Johnson (19 yaşında) ve Mokio (18 yaşında) ile birlikte orta sahada görev aldı ve 67. dakikada Konadu'nun atağını değerlendirerek bir gol kaydetti.

Faslı oyuncu maçın ardından şunları söyledi: "Herkes yetenekli olduğumu söylüyor ama şimdi bunu kanıtlamak ve bu sporda gerçek bir oyuncu olmak istiyorum."

Real Madrid artık Ouazane için geride kaldı ve o, tamamen Ajax ile geleceğine odaklanmış durumda.

Şunları söyledi: "Gencim, sabırlıyım ve çok çalışmam gerekiyor. Sol, sol, sağ, 10, 8, 6. Hangi mevkide oynadığım benim için önemli değil."

Sözlerine şöyle devam etti: "Maçlarda forma giymeye ve sabırlı olmaya odaklanmak istiyorum. Henüz sadece 17 yaşındayım ve kendi hedeflerim ile hırslarım var."