Real Madrid penaltı atışlarında soğukkanlılığını koruyarak UEFA Gençlik Ligi'ni kazandı

UEFA Gençlik Ligi, 2026'da Real Madrid'in zaferiyle sonuçlandı. İspanyol devinin genç yetenekleri, İsviçre'nin Lozan kentinde Club Brugge'yi mağlup etti. Real Madrid, bu prestijli turnuvayı kazanmak için penaltı atışlarına ihtiyaç duydu.

Real Madrid maçın başlarında üstün oynadı ve ilk yarının ortasında öne geçti. Jacobo Ortega, Club NXT kalecisi Argus Vanden Driessche'yi akıllı bir lobla alt etti. Kısa süre sonra Belçikalıların savunması, Ortega'nın skoru 0-2 yapmasını son anda engelledi.

Club Brugge, Lozan'da ilk yarıyı sadece bir gol geride kapatabildiği için şanslıydı. İkinci yarıda Belçikalı finalistin performansı çok daha iyiydi ve Tobias Lund Jensen skoru 1-1'e getirdi. Bu gol Club'a açıkça güven verdi ve Real Madrid daha fazla gol yememek için dikkatli olmak zorunda kaldı.

Maç son düdüğe kadar heyecan verici geçti, ancak normal sürede bir galip belirlenemedi. Dolayısıyla, penaltılar maçı belirleyecek ve 2026 UEFA Gençlik Ligi'nin galibini belirleyecekti.

Naïm Amengai ve Tian Nai Koren, Club Brugge adına penaltılarını kaçırırken, Real Madrid ise 11 metreden hiçbir hata yapmadı. Diego Aguado 2-4'ü attı ve böylece İspanya'nın başkentinden gelen dev kulüp, kulüp tarihinde ikinci kez UEFA Gençlik Ligi'ni kazandı.