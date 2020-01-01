Real Madrid, Paulo Dybala için Juventus'a Toni Kroos veya Isco'yu teklif edecek

Arjantini yıldızı kadrosuna katmak isteyen İspanyol devinin bu transfer için iki oyuncusunu gözden çıkardığı iddia edildi.

Adı uzun süredir ile anılan Paulo Dybala için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sport Mediaset' te yer alan habere göre Madrid ekibi, Dybala'yı transfer edebilmek için anlaşmanın bir parçası olarak Toni Kroos ya da Isco'dan birini 'a takasta teklif edecek.

Real Madrid'in ekibine sunacağın teklifin toplam değeri ise 100 milyon euro'nun üzerinde olacak.

Daha fazla takım

Buna karşın Andrea Pirlo yönetiminde takımı yeniden inşa etmek isteyen Juventus'un ise Arjantinli yıldızı elinde tutmakta kararlı olduğu belirtiliyor.