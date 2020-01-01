Real Madrid, Paulo Dybala için Juventus'a Toni Kroos veya Isco'yu teklif edecek
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Getty/Goal
Adı uzun süredir Real Madrid ile anılan Paulo Dybala için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sport Mediaset' te yer alan habere göre Madrid ekibi, Dybala'yı transfer edebilmek için anlaşmanın bir parçası olarak Toni Kroos ya da Isco'dan birini Juventus'a takasta teklif edecek.
Real Madrid'in Torino ekibine sunacağın teklifin toplam değeri ise 100 milyon euro'nun üzerinde olacak.
Buna karşın Andrea Pirlo yönetiminde takımı yeniden inşa etmek isteyen Juventus'un ise Arjantinli yıldızı elinde tutmakta kararlı olduğu belirtiliyor.