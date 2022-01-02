Real Madrid patronu Ancelotti'den Mbappe'ye: Düşüneceğimiz son şey

Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti bu sezon şampiyonluğa odaklandıklarına dikkat çekerken Kylian Mbappe'yi önem sırasında en sona koyuyor.

Paris Saint-Germain'in yıldızının sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor ve diğer kulüplerle görüşmekte artık serbest.

Geçen yaz transfer döneminde Ligue 1 ekibini ikna edemeyen Real Madrid'in bir numaralı transfer hedefi ise Kylian Mbappe.

Carlo Ancelotti ne söyledi?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, gazetecilere verdiği demeçte Kylian Mbappe sorularını yanıtladı.

Ancelotti, Madrid ekibinin Ocak transfer döneminde Kylian Mbappe için bir hamle yapıp yapmayacağı sorulduğunda, "Bilmiyorum" dedi.

"Bilmiyorum. Şampiyonluk için savaşmaya devam etmeyi planlıyoruz."

"Bu ilginç bir dönem çünkü La Liga'da iyi gidiyoruz ve Çarşamba günü Kral Kupası için mücadele edeceğiz.

[Kylian Mbappe'nin transferi] 30 Haziran'ı bekleyen, düşünülecek en son şey."

Mbappe ne dedi?

Fransız yıldız, geçen yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olmak istediğini kabul etti. Ancak sezonun geri kalınını PSG'de geçirmeyi planlıyor.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde zafer için mücadele ediyor ve Kylian Mbappe kulüpten ayrılmadan önce bu kupayı kaldırmak istiyor.

"Şampiyonlar Ligi'ni, ligi ve kupayı kazanmak için her şeyimi vereceğim çünkü bunu hak ediyorlar."

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