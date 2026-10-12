Real Madrid, Villarreal karşısında kazandı; ancak maç, geriye yalnızca 3 puandan çok daha fazlasını bıraktı.

Marca gazetesi, Vinicius'un kırmızı kart görmesinin, Mourinho'nun itirazlarının, biriken gerilimin ve Madrid ekibi adına 6 sarı kart ile 1 kırmızı kartı içeren disiplin bilançosunun, teknik direktörün her ne olursa olsun kaçınmak istediği bir tablo çizdiğini belirtti. Çünkü öfkenin, kendi takımına da yansıyan bir soruna dönüşmesini istemiyor.

Mourinho maçı olağanüstü bir öfke hali içinde tamamladı. Portekizli teknik direktör, Real Madrid'e 2-0'lık üstünlüğü getirecek golde Vinicius'un yanında sevinç yaşarken, VAR'ın golü iptal etmesinin ardından ellerini başına koyduğu bir hale geçti; süreç ise Brezilyalı oyuncunun kırmızı kart görmesiyle sonuçlandı.

O andan itibaren maç son derece gergin bir atmosfere girdi, itirazlar arttı, yedek kulübesinden gelen tepkilerin dozu yükseldi ve Real Madrid 10 kişiyle direnmek zorunda kaldı.

En anlamlı görüntü ise bitiş düdüğünden sonra geldi. Mourinho basının karşısına çıkmama kararı aldı; Marca'nın öğrendiğine göre bu karar, kendisine ceza getirebilecek ve El Clasico'daki görev alma durumunu tehlikeye atabilecek açıklamalardan kaçınmayı amaçlıyordu. Teknik direktör, maçın ardından güçlü biçimde gündemde kalan bir tartışmayı alevlendirmek yerine sessiz kalmayı seçti.

Soyunma odasında ise kazanmak rahatsızlık halini ortadan kaldırmadı. Bazı hakem kararları nedeniyle oluşan adaletsizlik duygusu, 3 önemli puanı almanın verdiği rahatlamayla aynı anda yaşandı. Bununla birlikte Mourinho, oyuncuları açısından ne kadar anlaşılır olsa da öfkenin, davranışlarını ve performans seviyelerini etkilemeye başladığı anda iki ucu keskin bir silaha dönüşebileceğinin farkında.

Vinicius'un kırmızı kart görmesi, böyle bir gecenin yol açabileceği sonuçların en çarpıcı örneğini oluşturuyor. Brezilyalı oyuncu takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi; ancak hakem raporunun yazım biçimi, kendisini önemli maçlarda görev alamaz hale getirebilecek bir cezanın kapısını açıyor.

İşte Mourinho'nun kaçınmak istediği senaryo tam olarak bu. Portekizli teknik direktör takımdan olanları unutmasını istemiyor, rahatsızlığın bir gecede yok olmasını da beklemiyor. Aksine oyuncularından, odaklarını kaybetmeden öfkelerini doğru mecraya yönlendirebilmelerini; itirazların, kartların ve duygusal tepkilerin futbolun kendisinden daha etkili hale gelmesine izin vermemelerini istiyor.

Çünkü riskler, yalnızca hakem tartışması ya da bir kırmızı kart vakasının ötesine geçiyor. Takımı bekleyen zorlu bir sezon ve ufukta görünen kritik maçlar varken Real Madrid, her tartışmalı olayın kendisini gerilim, ceza ve yıpranma sarmalına sürüklemesine izin veremez.

Hakem meselesi Mourinho ile kulüp yöneticilerinin elinde kalıyor; takımın yanıtı ise sahanın içinde olmalı. Fikir net: Portekizli teknik direktör, bu krizin takımı devirmesini ya da kendi kariyerine zarar vermesini istemiyor.