Real Madrid - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain ile Real Madrid Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi PSG'nin 12, Real Madrid'in 7 puanı bulunuyor.
İki takım arasında oynanan ilk maçta ev sahibi PSG sahadan 3-0 galibiyetle ayrılmıştı.
Zorlu karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek.
İki takımın muhtemel ilk 11'leri şu şekilde;
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Hazard, Benzema
Paris Saint Germain: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti, Marquinhos, Gueye, Di Maria, Icardi, Mbappe
Real Madrid - PSG maçı ne zaman, saat kaçta?
Real Madrid ile PSG arasındaki mücadele 26 Kasım Salı saat 23:00'te başlayacak.
Real Madrid - PSG maçı hangi kanalda?
Santiago Bernabeu'da oynanacak maçı beIN Sports HD 2'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
OPTA İstatistikleri
- Avrupa kupaları tarihinde Real Madrid ile PSG arasında oynanan dokuz maçın dördünü İspanyol ekibi, üçünü Fransız temsilcisi kazandı (2B).
- PSG'yi konuk ettiği dört maçın üçünü kazanan Real Madrid, diğer karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup oldu.
- Bu sezon ilk Şampiyonlar Ligi haftasında Real Madrid'i 3-0 yenen PSG, Mart 1994'ten bu yana rakibini ilk kez üst üste iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor.
- Fransız takımlarını konuk ettiği 11 Şampiyonlar Ligi maçının sekizini kazanan ve yenilgi almayan Real Madrid (3B), son beş karşılaşmadan galip ayrıldı ve sadece bir gol yedi (15 gol attı).
- İspanyol takımlarına konuk olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden PSG, turnuva tarihinde aynı ülke temsilcilerine karşı en uzun serisini yaşıyor.
- Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı 18 teknik direktörün 15'ini yenmeyi başardı. Fransız teknik adamın mağlup edemediği üç rakibinden biri Thomas Tuchel (2B 1M).
- Keylor Navas, PSG formasıyla çıktığı dört Şampiyonlar Ligi maçında da gol yemedi. Turnuva tarihinde yeni takımıyla çıktığı ilk beş karşılaşmada da gole kapama yapan sadece iki isim var: Keylor Navas (2015/16; Real Madrid'le 8 maç) & Miguel Ángel Moyá (2014; Atlético Madrid'de 5 maç).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şut pası atan iki oyuncudan biri olan Toni Kroos (15; José Callejón ile birlikte), aynı zamanda akan oyunda en fazla şutla sonuçlanan pas sekanslarında yer alan isim konumunda (37).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta sekiz gol atan PSG forveti Mauro Icardi, karşılaştığı beş takımın dördünün filelerini havalandırdı. Arjantinli oyuncunun gol atamadığı tek rakibi Real Madrid.
- Real Madrid forması giyen Rodrygo, Galatasaray'a attığı üç golle Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yapan en genç ikinci oyuncu oldu (18 yıl 301 gün).