Jose Mourinho'nun Metropolitano'ya dönüşü taktik açıdan bir kâbusa dönüştü; Real Madrid, şehirdeki rakibine karşı kontrolü bırakıp hayal kırıklığı yaratan 2-0'lık yenilgi aldı. Maça istatistiksel ivmeyle çıkmasına rağmen Real Madrid orta alanda mücadele gücü açısından geride kaldı ve Jan Oblak'ı zorlayacak gerekli dikine oyundan yoksundu. Maç, ikinci yarının başındaki felaket niteliğindeki 10 dakikalık bölümde belirleyici biçimde yön değiştirdi; savunmadaki disiplinsizlik, yıldızlarla dolu hücum hattının aşamayacağı kadar büyük bir yükü Real'in omuzlarına bindirdi.

Takımın yapısal bütünlüğü, Dean Huijsen'in 52. dakikada oyundan atılmasıyla birlikte dağıldı ve bu pozisyon doğrudan Alex Grimaldo'nun penaltıdan skoru açmasına yol açtı. Atletico, sayısal üstünlüğü neredeyse hemen değerlendirdi ve Jonathan David sadece altı dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Real maçı yalnızca %35 topa sahip olma oranı ve isabetli sadece iki şutla tamamladı; bu da ne savunmada dirayet ne de kontra atakta etkili olabilecek kurnazlık gösterebilen performansın ağır bir göstergesi oldu.

Kaleci ve savunma

Thibaut Courtois - 6/10

Belçikalı kaleci, önündeki oyuncular tarafından savunmasız bırakıldı. Grimaldo'nun isabetli penaltısında ya da David'in yakın mesafeden attığı golde yapabileceği çok fazla bir şey yoktu ancak yaptığı dört kritik kurtarışla tam anlamıyla bir hezimeti engelledi. Önündeki hareketliliğin azlığı nedeniyle top dağıtımı aksadı ve bu da onu Mourinho'nun isteyeceğinden daha sık uzun oynamaya zorladı.

Dean Huijsen - 2/10

Genç savunmacı için tam anlamıyla bir kâbus. 52. dakikadaki kırmızı kartı maçın kırılma anı oldu; bu yalnızca takımını 10 kişi bırakmakla kalmadı, aynı zamanda Atletico'nun kilidi açmasını sağlayan penaltıya da neden oldu. Derbi gibi yüksek gerilimli bir ortamda taktik açıdan saf, fiziksel olarak ise ezildi.

Ibrahima Konate - 5/10

Konate, partneri oyundan atıldıktan sonra savunma hattını korumakta zorlandı. Dokuz uzaklaştırma ve yedi top kapma yapmasına rağmen Jonathan David'in boşalttığı alana sızmasıyla gelen ikinci golde pozisyonunu kaybetti. Fransız oyuncu için telaşlı bir öğleden sonraydı.

Marc Cucurella - 5/10

Hibrit bir rolde görev yapan Cucurella, Marcos Llorente'nin etkili bindirmeleri nedeniyle geriye yaslanmak zorunda kaldı. Hücumda neredeyse hiçbir katkı veremedi, başarılı tek bir orta yapamadı ve Atletico kanadında sayısal üstünlük kurarken sık sık çaresiz savunma hamlelerine mecbur kaldı.

Denzel Dumfries - 4/10

Dumfries, 49. dakikada yaptığı taktik faul nedeniyle sarı kart görene kadar büyük ölçüde etkisizdi. Mourinho'nun sisteminde gereken genişliği sağlayamadı ve Grimaldo karşısında hız bakımından sürekli geride kaldı. Oyunuyla genellikle özdeşleşen fiziksel yoğunluktan uzak bir performans sergiledi.

Orta saha

Federico Valverde - 6/10

Kaptan örnek olarak liderlik etmeye çalıştı ve çok geniş alan kapattı ancak Atletico'nun %65 topa sahip olduğu orta saha mücadelesinde ezildi. Valverde paslarının %88'ini isabetli kullandı fakat bunların çoğu yana oynandı; savunmada açık kapatma rolüne zorlandığı için hat kıran pasları atamadı.

Aurelien Tchouameni - 5/10

Tchouameni, dörtlü savunmanın önünde gerekli kalkanı sağlayamadı. Geçişlerde ağır kaldı ve Mourinho daha fazla dinamizm ararken 71. dakikada oyundan alındı. Atletico'nun ikinci golüne giden hazırlıkta çok kolay geçildi.

Jude Bellingham - 5/10

İngiliz oyuncu için sinir bozucu bir öğleden sonraydı. Pozisyon üretmekten çok hakemle tartışarak vakit geçirdi ve sonunda 78. dakikada sarı kart gördü. Mbappe ile bağlantı kurmakta zorlandı ve Jose Cardoso tarafından etkisiz hale getirildi.

Hücum

Arda Guler - 4/10

Guler, sahada kaldığı 54 dakikanın büyük bölümünde oyunun dışında kaldı. Huijsen'in kırmızı kartının ardından savunmayı güçlendirmek için feda edilmeden önce ne bir şut çekebildi ne de kilit pas verebildi. Metropolitano'nun yoğunluğu sanki ona hiç uğramadı.

Vinicius Junior - 5/10

Brezilyalı oyuncu, Nahuel Molina ve Romero tarafından iyi durduruldu. Giderek daha fazla yalnızlaştı ve kırmızı kart sonrası yapılan düzenlemenin parçası olarak ikinci yarının başlarında oyundan alındı. Driplinglerinin tek bir net fırsat bile yaratamadığı ender maçlardan biriydi.

Kylian Mbappe - 5/10

Mbappe'ye çok az servis yapıldı. Topa sahip olma oranı sadece %35 olunca, topla buluşmak için daha derine gelmek zorunda kaldı ve bu da savunma arkasındaki en büyük tehdidini etkisizleştirdi. Maçı ikisi de Oblak'ı gerçekten zorlamayan iki şutla tamamladı ve son düdükte moralsiz bir görüntü çizdi.

Yedekler ve teknik direktör

Antonio Ruediger - 6/10

Kırmızı kartın ardından takımı toparlamak için 54. dakikada oyuna girdi. Savunma hattına çok ihtiyaç duyulan agresifliği getirdi ancak hasar büyük ölçüde zaten verilmişti.

Yan Diomande - 5/10

Savunma yapısını yeniden kurmak için oyuna alındı ancak kapanış bölümünde Atletico'nun kontra atak hızına karşı zorlandı.

Eduardo Camavinga - 6/10

Tchouameni'nin yerine geç oyuna girdi; daha önce eksik olan dikine oyunun izlerini gösterdi ama bu çok az, çok geçti.

Bernardo Silva - N/A

82. dakikada oyuna giren Bernardo Silva'nın, sonucu zaten belli olmuş maçta etki yaratacak zamanı olmadı.

Jose Mourinho - 4/10

Derbi için yaptığı taktik kurgu fazlasıyla pasifti. Topun %65'ini rakibe bırakarak, genç savunmacılarının kaldıramadığı bir baskıyı davet etti. Hamleleri proaktif değil reaktif kaldı ve takım 10 kişi kaldıktan sonra B planından tamamen yoksun göründü.