Real Madrid'li oyuncu: Gareth Bale'in %50'si takımdaki diğer hücumculardan iyi

Yeni sezona Carlo Ancelotti yönetiminde hazırlanan Real Madrid soyunma odasının sırları gün yüzüne çıktı.

Gareth Bale'ın hem futbol hem de Real Madrid'deki geleceği netliğe kavuşmazken Gallerli yıldızın ruh hali de stabil.

Galler'in kaptanı ve tarihinin en golcü oyuncusu olan Gareth Bale, Tottenham'da kiralık geçirdiği bir sezonun ardından Real Madrid'e döndü.

Zinedine Zidane ile yıldızı barışmayan oyuncu şansını bu kez Carlo Ancelotti ile deneyecek.

Gareth Bale geçirdiği formsuz dönemin ruh halini korurken Başkent ekibinde ona çok ihtiyaç var.

Real Madrid soyunma odasında ne söylendi?

El Chiringuito'da yer verilen bir habere göre; Real Madrid soyunma odasından bir oyuncu Gareth Bale'ı takımdaki diğer isimlerle karşılaştırdı.

Madrid'li oyuncu, Gareth Bale'ın %50'sinin takımdaki diğer hücumculardan daha iyi olduğunu söyledi.

Bale, futbol kariyeri hakkındaki kararı Ancelotti ile ilişkisine göre verecek ancak ikili henüz bir görüşme yapmadı.

İspanyol devinin, Galllerli yıldızı kazanması için ona duygusal olarak yardımcı olması gerekecek.

32 yaşındaki oyuncuyu bir karar sezonu bekliyor.

Gareth Bale'ın kariyeri

Gareth Bale, Galler’in 2022 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanması durumunda bu turnuvada milli formayı tekrar terletmek istiyor.

Galler formasıyla 96 maçta 33 gol kaydeden yıldız, görünüşe göre kulüp kariyerini noktalasa bile ülkesini Dünya Kupası’nda temsil etmek istiyor.

Bale’in Real Madrid’le olan sözleşmesi 2022 yılının Temmuz ayında sonra eriyor; 2022 Dünya Kupası ise 21 Kasım 2022 tarihinde başlıyor.

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