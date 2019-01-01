Real Madrid - Osasuna maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (25 Eylül 2019)

La Liga'da hafta içi mesaisinde Real Madrid, Osasuna'yı ağırlayacak.

, 'nın altıncı haftasında Santiago Bernabeu'da Osasuna'yı konuk edecek.

25 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak. Ancak 'de La Liga'nın televizyon yayıncısı olmadığı için bu maçı ekranlarınızdan izleyemeyeceksiniz.

Madrid devinde, ilk 5 haftada 11 puan toplanıp ligde zirvenin Athletic Bilbao ile paylaşılmasına rağmen teknik direktör Zinedine Zidane'ın koltuğu sallanıyor.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında alınan ağır yenilgi sonrası İspanyol medyasında Jose Mourinho'nun geri döneceğine dair söylentiler daha da kuvvetlendi.

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Osasuna ise ligde geride kalan haftalarda yenilgi almayan takımlar arasında yer alıyor. Jagoba Arrasate'nin öğrencileri, beş maçta bir galibiyet dört de beraberlik aldılar.

İki takım arasında oynanan son beş maçı da Real Madrid kazandı. Zidane'ın öğrencileri bu maçlarda 16 gol atarken; kalelerinde de 3 gol gördü.