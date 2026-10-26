“Real Madrid onsuz daha iyi işliyor”: Eski Barcelona yıldızından El Clasico sonrası Vinicius Junior hakkında akılalmaz iddia

Eski Barcelona orta saha oyuncusu Gerard Lopez, Real Madrid'in cezalı kanat oyuncusu Vinicius Junior ilk 11'de olmadığında çok daha güçlü bir takım olduğuna inanıyor. Yorumcu, Real Madrid'in Camp Nou'da ezeli rakibi Barcelona karşısında kritik bir El Clasico galibiyeti elde etmesini izledikten sonra bu iddialı görüşünü dile getirdi.

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Madrid, deplasmanda ezeli rakibini mağlup etti

Madrid, El Clasico'nun son buluşmasında Barcelona karşısında kritik bir 2-1'lik galibiyet aldı. Camp Nou'da oynanan çekişmeli mücadelede konuk ekip, hayal kırıklığına uğrayan ev sahibi taraftarların önünde ezeli rakibine karşı üç puanı aldı. Madrid, yıldız forveti Vinicius'tan yoksun olmasına rağmen bu önemli sonucu elde etti. Brezilyalı kanat oyuncusu, devam eden ülke içi müsabakalardan men cezası nedeniyle merakla beklenen maçta forma giyemedi.

Ancak Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu Lopez, sonuca ilişkin şaşırtıcı bir görüş ortaya koydu. Lopez, yıldız hücum oyuncusunun yokluğunun o gece Real Madrid'in tamamen lehine işlediğini öne sürdü.

Lopez: Takım, Vinicius olmadan daha iyi

Lopez, Movistar Plus Deportes yayınında Madrid'in mevcut taktik düzenine ilişkin tartışma yaratacak bir değerlendirmede bulundu. Vinicius oynamadığında takımın çok daha dengeli olduğuna kesinlikle inanıyor. Barcelona altyapısından yetişen eski oyuncu, taktik analizinde sözünü sakınmadı.

Lopez, maç sonrası analizinde açıkça şöyle dedi: “Vinicius'un yokluğunda Real Madrid daha iyi. Durum bu. Takım çok daha dengeli. Vinicius olmadan bu takım daha çok ve daha iyi koşuyor.”

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Diomande kritik galibiyette parladı

Lopez, Madrid'in yaz transferi Yan Diomande'yi de özellikle övdü. Zorlu El Clasico galibiyetinde konuk ekibin en iyi oyuncusu olarak onu gösterdi.

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

Lopez, “Bana göre Real Madrid adına maçın en iyi oyuncusu o” dedi. Diomande, Vinicius'un yokluğunda sol kanattaki boşluğu doldurarak maçta parlak bir performans sergiledi. Maça ilk 11'de başlayan oyuncunun sol kanattaki süratli çıkışı, Kylian Mbappe'nin ilk yarının sonlarına doğru attığı açılış golünü getirdi.

Vinicius tribünden izlemeye devam edecek

Dört maçlık cezası hâlâ süren Vinicius, Real Madrid'in bu hafta sonu Racing Santander deplasmanında oynayacağı maçta da forma giyemeyecek. Brezilyalı millî oyuncu, Madrid'in 7 Kasım'da Valencia ile oynayacağı karşılaşmada da görev alamayacak. Buna karşın gelecek hafta takımının Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile oynayacağı maçta forma giymesi bekleniyor.