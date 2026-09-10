Real Madrid ile Arda Güler, sözleşmenin 2032 ortasına kadar uzatılması konusunda prensip anlaşmasına vardı, The Athletic duyurdu. 21 yaşındaki Türk oyuncu, İspanya'nın başkentindeki güçlü gelişiminin karşılığını böylece almış oldu.

Güler, 2023 yazında Fenerbahçe'den yaklaşık 30 milyon euro karşılığında transfer oldu. İlk döneminde fazla süre alamadı ancak Xabi Alonso ve Álvaro Arbeloa yönetiminde rolü giderek büyüdü; mevcut teknik direktör José Mourinho da yaratıcı oyuncuya düzenli olarak görev veriyor.

Güler, bu sezon dört maçın üçünün ilk 11'inde yer aldı ve orta sahanın yaratıcı beyni olarak görülüyor. Espanyol karşısında alınan 2-1'lik galibiyette önemli bir asist yaptı; ilk 11'de başlamadığı tek maçta ise, sahasında alt sıralardaki Málaga'ya karşı oyuna girdikten dört dakika sonra 4-0'lık skoru belirleyen golü attı.

Güler, çarşamba günü Real Madrid - Inter maçı öncesinde geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'nde Breakthrough Player ödülüne layık görüldü. Sol ayaklı oyuncu, geçen sezon Devler Ligi'ndeki 14 maçın 13'ünde ilk 11'de başladı ve bu karşılaşmalarda 2 gol ile 4 asist üretti.

Bu arada Inter maçında cezalı olan Güler, bugüne kadar Eflatun-Beyazlılar formasıyla 119 maça çıktı; 19 gol ve 26 asistlik katkı sağladı. 33 kez milli olan oyuncu, son Dünya Kupası yazında da iki yenilginin ardından erken elenen ve hayal kırıklığı yaratan Türkiye'nin öne çıkan ismi olmuştu.

"Real Madrid'deki üst düzey yetkililer, kulübün bu yaz orta sahaya neden daha fazla yatırım yapmadığını zaten açıklamıştı" diye yazdı The Athletic. "Onlar, Jude Bellingham ve Güler gibi oyuncuları geleceğin önemli yapı taşları olarak görüyordu."

"Yeni sözleşme de bu anlamda Güler'in kaydettiği gelişimin ve kulüpte kazandığı önemin bir ödülü." Real Madrid'den resmi açıklamanın normal şartlarda kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.