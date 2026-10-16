Real Madrid, LaLiga Başkanı Javier Tebas'a öfkeli. Bunun nedeni, Tebas'ın cuma günü Real Madrid TV'yi, İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı olan Joseph Goebbels ile karşılaştırması.

Tebas ile Real Madrid geçmişte de defalarca karşı karşıya geldi. Bu kez tartışmanın odağında, Madrid ekibinin kulüp kanalı Real Madrid TV var. Kanalda, takımın bir sonraki maçına atanan hakemin hatalarından derlenen görüntüler düzenli olarak yayımlanıyor.

Tebas, X'te yaptığı paylaşımda, "Real Madrid yönetimi, Real Madrid TV'nin başı çektiği bir sözcüler orkestrasını yönetiyor" dedi. "Çaldıkları nota hep aynı: İşlerine gelen anları seçiyor, bunları tekrarlıyor, şüpheleri körüklüyor ve düşman olarak gördüklerini suçluyorlar."

"Bu yöntem, Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Goebbels'in kullandığı propaganda taktiklerini hatırlatıyor: sistematik tekrar, bir düşman imajı yaratmak ve gerçekleri anlatıya tabi kılmak. Bu senaryoya göre Real Madrid her zaman mağdur."

Tebas, karşılaştırmasının ideolojiyle değil, propaganda teknikleriyle ilgili olduğunu açıkça belirtti. Buna rağmen Real Madrid'in yayımladığı resmî açıklama, kulübün öfkesini ortaya koydu.

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"Real Madrid, İspanyol futbolunda büyük sorumluluk taşıyan iki görevde bulunan bir kişinin kulübümüzü itibarsızlaştırmak için Nazi rejiminin propaganda yöntemleriyle karşılaştırma yapmasını kesinlikle kabul edilemez ve son derece ciddi bulmaktadır."

Real Madrid, "Tebas'ın tekrarlanan davranışları, kurumsal sorumluluklarıyla bağdaşmayan bir tarafsızlık, saygı ve yansızlık eksikliğini göstermektedir. Real Madrid'e yönelik sürekli saldırıları, İspanyol futbolu için gerçek bir beladır" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle İspanya'nın başkentindeki kulüp, LaLiga başkanlığının yanı sıra İspanya Futbol Federasyonu başkan yardımcılığı görevini de yürüten Tebas'ın "derhâl istifa etmesini" talep ediyor.