Real Madrid'e açıkça bağlılığıyla tanınan İspanyol "Defensa Central" sitesi, İspanya Ligi'ndeki rekabetin adil olup olmadığı konusundaki tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Site, hakemleri bu sezon "Barcelona'ya iltimas geçmekle" suçladığı uzun bir rapor yayınlayarak, Katalan ekibinin tartışmalı bir dizi hakem kararından faydalandığını ve bu kararların rakibi Real Madrid'e karşı 7 puanlık bir farkla liderlik koltuğuna oturmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Madridli site, iki takımın performansı arasındaki farkın bu üstünlüğü haklı çıkarmadığını belirterek, Barcelona'nın yıllardır sahip olduğu "sürekli iyi hakemlik"in, kendi ifadesiyle, üstünlüğünün gerçek nedeni olduğunu öne sürdü.

Ayrıca, tespit edilen vakaların sadece "buzdağının görünen kısmı" olduğunu, hesaba katılmayan başka vakaların da olduğunu belirtti.

Raporda, tartışmalı penaltılar, uygulanmayan bir kırmızı kart ve maç sonuçlarını etkileyen kararlar dahil olmak üzere, Barcelona'nın lehine sonuçlanan 9 hakem kararı derlendi.

Sitede yer alan en önemli vakalar şu şekildeydi:

1 - Rayo Vallecano karşısında Barcelona'ya verilen penaltı, VAR sisteminin arızalanmasına rağmen Lamine Yamal lehine sayıldı ve takıma beraberlik puanı kazandırdı.

2 - Rapora göre, Santiago Bernabéu'daki El Clásico maçında, faulün açık olmasına rağmen hakem Lamine Yamal'a karşı Vinícius Júnior'a penaltı vermekten vazgeçti.

3 - Sevilla karşısında ceza sahası içinde Balde'ye yapılan el teması göz ardı edildi; site bunu "çok açık" olarak nitelendirdi.

4 - Celta Vigo maçında, kasıt veya fiili temas olmamasına rağmen, Marcos Alonso'ya tartışmalı bir penaltı verildi.

5 - Hakem, Williams'a yaptığı sert müdahalenin ardından Athletic Bilbao maçında Pau Kubarsi'nin kırmızı kart görmesini görmezden geldi.

6 - Elche karşısında Balde'nin ceza sahası içinde Álvaro Rodríguez'i engellediği halde penaltı verilmemesi.

7 - Oviedo maçında Juan Garcia'ya karşı Alberto Reina'ya penaltı kararı verildi.

8 - Rayo Vallecano maçında Fermin Lopez'e karşı penaltı kararı verilmemesi.

9 - Sadece 18 dakika içinde Cancelo'ya Sevilla karşısında verilen iki tartışmalı penaltı.

10 - Hakem, Metropolitano Stadyumu'nda Atlético Madrid ile oynanan maçta Gerard Martín'in kırmızı kart görmesini görmezden geldi.

Site, raporunu bu durumların Barcelona'nın ligde lider olmasının nedenini "açıkça açıkladığını" vurgulayarak sonlandırdı ve İspanyol hakemlerin, kendi ifadesiyle, "Katalan takımına haksız bir avantaj sağlamaya devam ettiğini" belirtti; ayrıca raporda, gelecekteki bazı kararların "göz boyama amacıyla" Real Madrid'e verilebileceğine de işaret edildi, .