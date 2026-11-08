Real Madrid oyuncuları, rakiplere karşı aşırı derecede müsamahalı bulduklarını düşündükleri hakem kararları nedeniyle öfke ve hoşnutsuzluk içinde; Mestalla Stadı'ndaki Valencia maçında takımın çok sayıda faule maruz kalmasının ardından, soyunma odasında giderek artan hakem koruması eksikliği hissini yeniden gündeme taşıyan bir olay yaşandı.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre, Real Madrid oyuncuları takımlarının yeterli koruma görmeden çok sayıda faule maruz kaldığını düşünüyor ve müdahale edilmesi gereken bir sorun olduğunu değerlendiriyor.

Hoşnutsuzluk, Kraliyet temsilcisi lehine 26 faulün verildiği, yani her üç buçuk dakikada bir faul oranına ulaşılan Mestalla maçının ardından zirveye çıktı; bu karşılaşma, Real Madrid'in bu sezon İspanya Ligi'nde en çok faule maruz kaldığı maç oldu.

Kulüp içinde yaşananların artık olağan bir hale geldiği hissi göz önüne alındığında, bu rakam istisnai nitelik taşıyor.

Real Madrid'e yönelik hakem haksızlığı hissi artık yeni bir durum değil; bu durum kulübün resmî kanalı aracılığıyla her gün ve açıkça dile getiriliyor. Ancak bu kez yeni olan, meselenin takımın soyunma odasına kadar uzaması oldu; Valencia maçı, oyuncular arasındaki yoğun öfke ortamında âdeta bardağı taşıran son damla haline geldi.

Rakamlar, son maçlardan başlayarak Real Madrid oyuncularının görüşünü destekliyor; nitekim "Opta" istatistik şirketinin kayıtları, Kraliyet temsilcisinin İspanya Ligi'nin son sezonlarında rakiplerinin 26 veya daha fazla faul yaptığı en fazla üç maçın mağduru olduğunu teyit ediyor.

Dünkü karşılaşma, Aralık 2024'teki Getafe maçıyla eşit şekilde ikinci sırada yer aldı; o maçta da rakip, Real Madrid'e karşı 26 faul yapmıştı. Takım, Ekim 2025'teki bir başka maçta ise 27 faule maruz kalmıştı; o maç da yine Getafe karşısındaydı.

Şok edici rakamlar

Bu sezona dönecek olursak, Real Madrid İspanya Ligi'nde en çok faule maruz kalan takımların listesinde başı çekiyor ve tüm rakiplerinin önünde yer alıyor; 12 haftada takıma 171 faul verildi, bu da maç başına 14,2 faul oranına denk geliyor.

Racing 161 faulle ikinci sırada, onu 155 faulle Sevilla takip ediyor. Ancak bu istatistikte dikkat çeken nokta, Real Madrid ile doğrudan rakipleri arasındaki büyük fark; en çok faule maruz kalan takımlar listesinde Atletico Madrid 113 faulle sondan üçüncü, Barcelona ise 108 faulle sondan ikinci sırada bulunuyor.

Fark hesaplandığında, Atletico Madrid'in Real Madrid'den 58 faul daha az, Barcelona'nın ise Kraliyet temsilcisinden 63 faul daha az faule maruz kaldığı görülüyor.

Peki ya oyuncular?

Oyuncular düzeyinde de tablo pek farklı değil; Jude Bellingham, 31 faulle İspanya Ligi'nde en çok faule maruz kalan oyuncuların listesinin başında yer alıyor ve 26 faule maruz kalan en yakın takipçisi Pablo Ibáñez'in belirgin bir farkla önünde bulunuyor.

İstatistik, dikkat çeken iki gerçeği ortaya koyuyor; ilki, Real Madrid'den dört oyuncunun müsabakada en çok faule maruz kalan ilk on oyuncu arasında yer alması. Vinicius Junior ve Kylian Mbappe, her biri 23 faulle beşinci sırada eşit şekilde bulunurken, Arda Güler 21 faulle onuncu sırada yer alıyor.

Buna karşılık, listede Barcelona'dan ilk oyuncuyu bulmak için on üçüncü sıraya inmek gerekiyor; bu oyuncu 18 faulle Lamine Yamal. Atletico Madrid'den ilk oyuncu ise ancak otuz altıncı sırada beliriyor; bu da 14 faulle Giuliano Simeone.

Mestalla karşılaşması, Real Madrid'in soyunma odasındaki hakem koruması eksikliği hissini daha da derinleştirdi; oyuncular meselenin kabul edilebilir sınırları aştığını düşünüyor.

Valencia maçı boyunca Bellingham, şaşırtıcı biçimde yalnızca bir faule maruz kaldı; ancak bu durum faullerin başka oyuncular üzerinde yoğunlaşmasından kaynaklanıyor; zira Mbappe altı, Arda Güler dört ve Marc Cucurella da dört faule maruz kaldı.

Sonuncusu, Mavio ile yaşanan doğrudan düellolardan bazılarında yer aldı; bu düellolarda sarı kart gösterilmesini gerektirebilecek pozisyonlar yaşandı, ancak bunlar bu şekilde değerlendirilmedi. Bu da kulüp içindeki hoşnutsuzluğun temel noktalarından biri; nitekim oyuncular, faullerin yalnızca tekrarlanmakla kalmayıp aşırı bir yoğunluğa ulaştığı maçlarda hakemlerin daha fazla müdahale edebileceğini düşünüyor.

Oyuncuların Mourinho ile ayrı düşmesi

Bu bağlamda, az konuşmasıyla bilinen Bernardo Silva, maçın ardından takım arkadaşlarının sözcüsü rolünü üstlendi ve Mestalla Stadı'ndan şunları söyledi: "Zorlu bir maçtı, aynı zamanda zorlu bir atmosferde, agresif bir takıma karşı oynandı. Hakem de onların büyük bir güç ve agresiflikle oynamasına izin verdi, bu da işleri bizim için zorlaştırdı."

Oyuncunun açıklamaları, José Mourinho'nun hakem Hernández Maeso'ya yönelik büyük övgüsüyle çelişse de, takım arkadaşları arasında yaygın bir hissi yansıttı; zira Mourinho hakemin performansını "son derece muhteşem" olarak nitelendirmişti.

Yine de Real Madrid'in soyunma odasında hâkim olan his açık; oyuncular, hakemlerin rakiplerin yeterli müdahale olmadan çok fazla faul yapmasına izin verdiğine inanıyor.

Real Madrid, faule maruz kalmakla bu denli çok sayıda faule maruz kalmak arasında bir fark olduğunu düşünüyor; rakamlar da oyuncuların bu konudaki duruşunu güçlendiriyor.

Real Madrid şimdi milli ara dönemine gidiyor; oyuncular dikkatlerini millî takımlarına çevirecek. Ancak müsabakalar yeniden başlar başlamaz bu mesele tekrar gündeme gelecek; zira mesele tek bir maçla ilgili değil, uzun bir süre boyunca biriken pek çok olayla ilgili.

Bu his tamamen haklı olsun ya da olmasın, artık Real Madrid içinde hâkim olan atmosferi temsil ediyor; oyuncular ne merhamet ne de koruma bulduklarını, sert müdahaleler ve tekrarlanan fauller altında yaşadıklarını hissediyor.