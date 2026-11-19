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Nico Paz yeniden parladı. Bir yıldır Serie A'nın en iyi oyuncuları arasında yer aldığını gösteren Arjantinli yeteneğin, Arjantin'in Bolivya'yı yendiği maçta attığı bir gol, daha doğrusu iki gol, ligimizdeki çıkışının tesadüf olmadığını bütün dünyaya göstermeye yetti. Como'da kaydettiği gelişim, onu şimdiden dünya çapında bir potansiyel olarak değerlendirmek için sağlam bir temel oluşturuyor.

İspanya'da da tam bu nedenle pek çok yayın, oyuncunun geleceğini ve Como ile Real Madrid arasında hâlihazırda bulunan, geçen yaz da gelecek yaz göz önünde bulundurularak güncellenen anlaşmaları mercek altına aldı. Mourinho ve Florentino Perez ne yapacak? AS'tan Mundo Deportivo'ya yanıt aynı: Real Madrid, Nico Paz'ı geri almaya şimdiden hazır.

NICO PAZ'DAN ARJANTİN FORMASIYLA ŞOV - Arjantin'de Nico Paz'dan uzun süredir Leo Messi'nin bugün resmen boşalttığı 10 numaralı formanın varisi olarak söz ediliyor. Elbette bu ağır miras, Scaloni'nin Arjantin Milli Takımı'nın Messi'siz ilk gerçek maçlarını ilgi odağına taşıdı. 2004 doğumlu yetenek de ilk fırsatta olağanüstü bir performans sergiledi: Ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği, biri diğerinden güzel iki güçlü ve isabetli şut üst köşeden ağlara gitti.

YAZIN YAPILAN ANLAŞMALAR - Nico Paz'ın yetenekli olduğu biliniyordu. Como ve Real Madrid de Avrupa'nın birçok kulübünün, özellikle de İtalya'dan Inter'in oyuncuya somut ilgisinin konuşulduğu dönemde, onun geleceğini görüşmek üzere masaya oturduklarında bunu biliyordu. Sonunda sportif direktör Ludi ( JACOBO RAMON'UN GELECEĞİNE DE DEĞİNDİĞİ CM RÖPORTAJINI BURADAN OKUYUN ), oyuncunun bonservisinin yüzde 100'ü için masaya 60 milyon euro koyarak hücum oyuncusunu Real Madrid'den almayı başardı.



Ancak anlaşmada Real Madrid, Nico Paz'ın bonservisinin yüzde 100'ünü 2027 yazında öncelikli olarak geri alma hakkını, önceden belirlenen 80 milyon euro karşılığında elde etti. Mundo Deportivo'nun aktardığına göre Como, bu tarihten sonra Arjantinli 10 numarasını isterse en yüksek teklifi verene satmakta serbest olacak.

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REAL MADRID KARARINI ÇOKTAN VERDİ - Ancak bu son senaryo hiçbir zaman gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. İspanyol medyasının neredeyse tamamından gelen mesaj, Real Madrid'in kararını çoktan verdiği yönünde: Sezon sonunda Nico Paz'ı geri getirecek ve anlaşmalarda öngörülen 80 milyon euroyu ödeyecek. Mourinho böylece onu, Jude Bellingham'ın yine başrol oynayacağı yıldızlarla dolu orta sahaya katabilecek.

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VERON'DAN BÜYÜK ÖVGÜ - Bu arada Nico Paz, vatandaşı Juan Sebastian Veron'dan büyük övgü aldı.

Inter, Lazio, Parma, Sampdoria, Chelsea, Manchester United ve Boca Juniors'ın eski Arjantinli orta saha oyuncusu, şimdiki Estudiantes başkanı, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Nico Paz'ın inanılmaz bir yeteneği var. Şu anda olduğu gibi profesyonelce davranmaya devam ederse gelecek onun. 22 yaşında bunları yalnızca Lionel Messi ve Diego Armando Maradona diye biri yaparken gördüm. Onların seviyesine ulaşacağını söylemek istemiyorum. Çünkü bu, Diego ve Leo'nun kendi yollarıyla olduğu gibi mutlak bir süperstar, bir dönemin simgesi olmak demek. Ama Nico Paz'da bunu deneyecek nitelikler var. Umarım hedefine ulaşır".

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"Onunla ilgili iki şey beni etkiliyor: Sahada gösterdiği kişilik ve bazı hareketleri yaparken sergilediği doğallık. Kişiliğini, takım arkadaşlarının onu aramasından anlayabilirsiniz. Markaj altında olduğunda bile topu ona veriyorlar, çünkü rakibini çalımlayıp geçeceğini biliyorlar. Bu, herkesin onun ortalamanın üzerinde yeteneklere sahip olduğunu kabul ettiği anlamına geliyor. Nico, hareketleriyle, sahada alanları kullanışıyla ve hücumları yönetme biçimiyle bir lider. Oyunun gelişimine göre ne zaman hızlanıp ne zaman yavaşlayacağına, sağdan, soldan veya merkezden hücum edeceğine karar veriyor. Oyunun odak noktası o".

MESSI'NİN ANNESİ - Son olarak Nico Paz'ın amcası Fabian Paz, Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na vedasına ilişkin dikkat çekici bir olayı anlattı: "Soyunma odasından çıkarken Nico, Leo'nun annesini ağlarken gördü. Onu önceden tanıdığı için yanına gidip selam verdi. Bunun üzerine Leo'nun annesi elini tutup şöyle dedi: 'Oğlumun veliahdı sensin'".