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Nico Paz yeniden sahneye çıktı. Bir yıldır Serie A'nın en iyi oyuncuları arasında yer aldığını gösteren Arjantinli yeteneğin, Arjantin'in Bolivya'yı yendiği maçta attığı bir gol, daha doğrusu iki gol, bu ligdeki çıkışının tesadüf olmadığını bütün dünyaya göstermeye yetti. Como'da kaydettiği gelişim, onu şimdiden dünya çapında bir gelecek vadeden oyuncu olarak görmek için sağlam bir temel oluşturuyor.

Bu nedenle İspanya'da pek çok yayın organı, oyuncunun geleceğini ve Como ile Real Madrid arasında hâlihazırda bulunan, geçen yaz da önümüzdeki yaza yönelik olarak güncellenen anlaşmaları ele aldı. Mourinho ve Florentino Perez ne yapacak? AS'tan Mundo Deportivo'ya yanıt aynı: Real Madrid, Nico Paz'ı geri almaya şimdiden hazır.

ARJANTİN FORMASIYLA NICO ŞOV - Arjantin'de Nico Paz'dan uzun süredir, Leo Messi'nin bugün resmen boş bıraktığı 10 numaranın varisi olarak söz ediliyor. Bu ağır miras, Scaloni yönetimindeki Arjantin milli takımının Messi'siz ilk gerçek maçlarını ilgi odağına taşıdı. 2004 doğumlu yetenek de ilk fırsatta, biri diğerinden güzel iki golle olağanüstü bir performans sergiledi. Her iki gol de ceza sahası çizgisinden çektiği, üst köşeye giden sert ve isabetli şutlarla geldi.

YAZIN VARILAN ANLAŞMALAR - Nico Paz'ın yetenekli olduğu biliniyordu. Avrupa'nın birçok kulübünün, İtalya'da ise özellikle Inter'in somut ilgisine ilişkin haberler arasında, oyuncunun geleceğini görüşmek üzere masaya oturan Como ve Real Madrid de bunu biliyordu. Sonunda sportif direktör Ludi ( JACOBO RAMON'UN GELECEĞİNE DE DEĞİNDİĞİ CM RÖPORTAJINI BURADAN OKUYUN ), bonservisinin yüzde 100'ü için 60 milyon euroyu masaya koyarak oyun kurucuyu Real Madrid'in elinden almayı başardı.



Ancak anlaşmada Real Madrid, Nico Paz'ın bonservisinin yüzde 100'ünü 2027 yazında öncelikli olarak geri alma hakkını, önceden belirlenen 80 milyon euro karşılığında elde etti. Mundo Deportivo'nun aktardığına göre bu tarihten sonra Como, Arjantinli 10 numarasını dilerse en yüksek teklifi verene satabilecek.

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REAL MADRID KARARINI VERDİ - Ancak son senaryonun hiçbir zaman gerçekleşmemesi bekleniyor. İspanyol medyasının neredeyse tamamından gelen mesaj, Real Madrid'in kararını çoktan verdiği yönünde: Sezon sonunda Nico Paz'ı geri getirecek ve anlaşmalarda öngörülen 80 milyon euroyu ödeyecek. Mourinho da onu, Jude Bellingham'ın yine başrol oynayacağı yıldızlarla dolu bir orta sahaya katabilecek.

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VERON'DAN BÜYÜK ÖVGÜ - Bu sırada Nico Paz'a bir övgü de vatandaşı Juan Sebastian Veron'dan geldi.

Inter, Lazio, Parma, Sampdoria, Chelsea, Manchester United ve Boca Juniors'ın eski Arjantinli orta saha oyuncusu, şimdiki Estudiantes başkanı, La Gazzetta dello Sport röportajında şunları söyledi: "Nico Paz inanılmaz yetenekli. Şu ana kadar olduğu gibi profesyonelce davranmaya devam ederse gelecek onun. 22 yaşında böyle şeyler yapan yalnızca Lionel Messi'yi ve Diego Armando Maradona diye birini gördüm. Onların seviyesine ulaşacağını söylemiyorum; çünkü bu, Diego ve Leo'nun kendilerine özgü biçimde olduğu gibi mutlak bir yıldız, bir dönemin simgesi olmak demek. Ama Nico Paz'da bunu başarmayı deneyecek nitelikler var. Umarım hedefine ulaşır."

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"Onda beni etkileyen iki şey var: sahada gösterdiği karakter ve bazı hareketleri yaparken sergilediği doğallık. Karakteri, takım arkadaşlarının onu aramasından belli oluyor. Markaj altında olsa bile topu ona veriyorlar; çünkü rakibini çalımlayıp sıyrılacağını biliyorlar. Bu, herkesin onun ortalamanın üzerinde niteliklere sahip olduğunu kabul ettiği anlamına geliyor. Nico, hareketleriyle, sahadaki boşlukları kullanışıyla ve hücumları yönetme biçimiyle bir lider. Oyunun gelişimine göre ne zaman hızlanıp ne zaman yavaşlayacağına, sağdan, soldan ya da merkezden hücum edeceğine karar veriyor. Oyunun merkezinde o var."

PROFETA DA HAKKINI TESLİM ETTİ - Brezilyalı eski orta saha oyuncusu Hernanes şöyle yorumladı: "Nico Paz benden daha iyi bir fenomen, şaka yapmıyorum."

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MESSI'NİN ANNESİ - Son olarak Nico Paz'ın amcası Fabian Paz, Lionel Messi'nin Arjantin milli takımına vedasıyla ilgili ilginç bir olayı anlattı: "Soyunma odasından çıkarken Nico, Leo'nun annesini gözyaşları içinde gördü. Onu önceden tanıdığı için yanına gidip selam verdi. Bunun üzerine Leo'nun annesi elini tutup ona şöyle dedi: 'Oğlumun varisi sensin'."