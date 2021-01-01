Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard'ın bitmeyen kabusu: Sakatlık

Real Madrid'de yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklenen performansı sergileyemeyen Eden Hazard, Elche maçında yine sakatlandı.

Eden Hazard, iki aylık sakatlık döneminin ardından Real Madrid'in Elche'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşma ile sahalara geri döndü. Ancak Belçikalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta maçı öncesi yine sakatlandı.

Real Madrid, Eden Hazard'ın kas yaralanması yaşadığını açıkladı.

Real Madrid'in açıklaması

Real Madrid'in resmi internet sitesinde Eden Hazard'ın sakatlığı ile ilgili bilgi verildi.

"Real Madrid'in sağlık ekibi tarafından, oyuncumuz Eden Hazard'a bazı testler yapıldı. Bu testler sonucunda kas yaralanması teşhisi konuldu. İyileşme süreci değerlendirilmeye devam ediyor."

Hazard kaç maç oynamayacak?

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile kritik bir maça çıkacak olan Real Madrid, ardından ligde deplasmanda Celta Vigo ile oynayacak. Hazard'ın bu maçlarda görev alması beklenmiyor.

Belçikalı yıldız, 4 Nisan'da oynanacak olan Eibar karşılaşmasında kadroda olabilir.

Sakatlıklar peşini bırakmıyor

2019 yaz transfer döneminde 100 milyon euro karşılığında Real Madrid' transfer olan Hazard'dan İspanyol kulübü çok şey bekliyordu. Ancak yıldız isim şimdiye kadar sık sık yaşadığı diz sakatlıklarından dolayı bekleneni bir türlü veremedi.

Eden Hazard'ın kariyerinden satırbaşları

Fransa'nın Lille takımında profesyonel olan Eden Hazard, burada gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekti. 2012 yılında 35 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

İngiliz ekibinde yıllarca Premier Lig'in en iyi ismlerinden biri olarak gösterilen Hazard, rekor bir transfer ücretiyle Real Madrid'in yolunu tuttu. Ancak sakatlıklardan dolayı kendisinden beklenen performansı sergileyemedi.

Eden Hazard aynı zamanda 106 kez Belçika A Milli Takım formasını giydi.