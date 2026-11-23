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José Mourinho, Nico Paz'la ilgili transfer sorusunu geçiştirdi. Real Madrid'in bu sezon sonunda 80 milyon avroya kullanabileceği geri alma hakkına sahip olduğu Como'nun Arjantinli on numarasının geleceği sorulduğunda, Portekizli teknik direktör Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'a karşı oynayacakları iç saha maçı öncesindeki basın toplantısında şu yanıtı verdi: "Nico Paz mı? Benim takımımda oynamıyor."

"Çok fazla maç yapıldığı için mi bu kadar çok sakatlık yaşanıyor? Çok para kazanmak için bazı riskler de almak gerekir, hayat böyle. Futbolcular çok fazla maç oynadıkları için greve gitmek istiyorlarsa maaşlarının yarıya indirilmesini kabul edebilirler… Luis Enrique, basın toplantılarında artık konuşmamak için maaşının %20'sinden vazgeçer miydi? Luis'e saygı duyuyorum ama onun gibi düşünmüyorum. Maaşıma dokunmayın."

"Vinicius eski seviyesine dönecek. Bazen 30 yaşına yaklaşan bazı futbolcular motivasyonlarını biraz kaybeder ve ideal fiziksel durumlarını koruyamazlar ama o hâlâ genç. İnsanlar buraya çok genç yaşta geldiğini ve her şeyi kazandığını unutuyor. Herkesle empati kuran iyi bir çocuk. Villarreal karşısında maçın gidişatını değiştirmişti, ardından golü iptal edildi ve oyundan atıldı. Belki de o ceza gelişimini sekteye uğrattı."

"Villarreal orta saha oyuncusu Santi Comesana'nın Barcelona'ya yenildikten sonraki sözleri mi? Hafızası kısa. Onlara karşı golümüz iptal edildi ve Vinicius oyundan atıldı. İstediğini söyleyebilir ama bizi Negreira vakasıyla bir tutmamalı."

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"PSV'de Perisic ve Kostic gibi deneyimli futbolcular ve kaliteli gençler var. Zor olacak."