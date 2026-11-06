Real Madrid, Mourinho döneminin en tehlikeli silahını yeniden kazanıyor

José Mourinho yönetimindeki Real Madrid, bu sezonun başından bu yana beşinci kez son anlarda durumu kurtarmayı başardı; Yunanistan topraklarında kıymetli bir galibiyeti kaparken, şut becerilerindeki ayırt edici yeteneğini sergileyen Fede Valverde'nin parıltısı sayesinde bunu başardı.

Kraliyet ekibi, kıvılcımı ev sahibi takımın 75. dakikada ikinci golü kaydetmesiyle ateşlenen yeni bir geri dönüşü tamamladı. Bu gol, Real Madrid oyuncularını uyandıran bir alarm zili işlevi gördü ve zorlu bir maçın ardından Merengue taraftarları, son dakikalarda gelen ölümcül galibiyetlerin o güzel hissini yeniden tatmaya başladı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, José Mourinho yönetimindeki Real Madrid, Santiago Bernabéu stadının koridorlarında uzun bir uykuya dalmış gibi görünen bir futbol mirasını yeniden canlandırmaya başladı: taviz kabul etmeyen geri dönüş geleneği ve galibiyetleri son anlarda kapma geleneği.

Kraliyet ekibi; Espanyol, Elche, Roma, Barcelona ve son olarak Yunan takımı karşısında, tamamı 87. dakikadan itibaren gelen gollerle heyecan verici galibiyetler elde etmeyi başardı. Böylece son anlarda imkânsızın kalbinden 10 puan topladı ve Florentino Pérez'in Mourinho'yu geri getirerek yeniden canlandırmaya çalıştığı rekabetçi ruhu geri kazandı.

Dünkü maç, Portekizli teknik adamın Avrupa galibiyetlerindeki büyüyü yerel müsabakalara taşımayı başarmasının ardından, yeni Mourinho döneminde bu zincirin yeni bir halkasına sahne oldu.

Madrid efsanesi yeniden sahneye çıkıyor

Bu geleneğin yeniden canlandırılması, Kraliyet ekibinin soyunma odasında güçlü bir coşku dalgası anlamına geliyor; çünkü beraberliğin felaket bir sonuç olacağı bir anda galibiyet elde etmek, grubun psikolojik dayanıklılık kapasitesini güçlendiriyor.

Bu rekabetçi ruh, 1-2 geriye düşüldüğünde oyuncuların yüzlerinde beliren hayal kırıklığının, Mestalla stadını ziyaret etmeden önce üst üste sekizinci galibiyeti aramak adına büyük bir moral desteğine dönüşmesiyle, takımın tamamının moral durumuna da yansıyor.

Bu tür destanları korumak, büyük kulüplerin kimliğinin en belirgin özelliklerinden biri sayılıyor; nitekim Mourinho yönetimindeki Real Madrid, üst üste 7 galibiyet elde ettikten sonra galibiyetleri toplamaya devam ediyor ve rakiplerinin korku çemberini genişletiyor. Bu rakipler artık, galip tarafa mutluluk hissi verirken diğer tarafa büyük bir acı bırakan bu tür heyecan verici senaryolara maruz kalmamak için, son düdüğe kadar her topu savunmaya zihinsel olarak hazırlanmak zorunda kaldı.

Pes etmeme ve son düdüğe kadar hiçbir sonucu kesinleşmiş saymama konusundaki bu kararlılık, Mourinho'nun Real Madrid içinde yeniden canlandırdığı geleneği temsil ediyor. Portekizli teknik adam ayrıca, tüm rakiplerini yutmakla tehdit eden üst üste galibiyet serisini pekiştirmeye devam ediyor.