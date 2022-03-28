Ligue 1'de Monaco formasıyla gösterdiği performansla henüz 22 yaşında olmasına rağmen Fransa Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biri haline gelen Aurelien Tchouameni'nin talipleri artıyor.

Yaz transfer döneminde Monaco'dan ayrılması beklenen genç oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Real Madrid de yer alıyor.

GOAL'ün oyuncunun yakın çevresinden edindiği bilgiye göre bazı medya organlarında yer alan iddiaların aksine İspanyol ekibiyle henüz resmi br anlaşma yapmayan Tchouameni buna rağmen Real Madrid'den ciddi bir ilgi görüyor.

Carlo Ancelotti'nin takımı Tchouameni'ye ilgi gösteren beş büyük kulüpten biri olarak gösteriliyor.

Casemiro'nun yerine düşünülüyor

Daha önce yaptığı açıklamada PSG'nin üst düzey bir takım olduğuna dikkat çeken Tchouameni için en güçlü alternatiflerden biri Fransız ekibi olurken, Real Madrid yönetimi bu sezon 42 maçta forma giyen oyuncuyu Casemiro'nun alternatifi olarak görüyor.

Bu sezon iki gol ve üç asistle oynayan Tchouameni, 199 top kazanarak bu konudaki yeteneğini ortaya koymuştu.

Bordeaux altyapısında yetişen 1.87 boyundaki defansif orta saha oyuncusu 2019-2020 sezonunda 18 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer olmuştu.

Geçen sezon Monaco'nun ligde oynadığı 38 maçın 36'sına ilk 11'de başlayan Tchouameni, Fransa Milli Takımı'nın önümüzdeki dönemdeki en önemli oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

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