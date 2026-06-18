Real Madrid milyonlar kazanacak… Liverpool, tarihi bir transferle Salah’ın yerini alacak oyuncuyu kadrosuna katmak üzere

Perşembe günü yayınlanan bir basın haberine göre, Liverpool, geçen sezonun ardından takımdan ayrılacağını açıklayan Mısırlı Mohamed Salah’ın yerine geçecek bir oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Geçtiğimiz günlerde basında yer alan haberlerde, Osasuna'da forma giyen genç İspanyol futbolcu Víctor Muñoz'un 35 milyon euro artı 5 milyon euro ek ödeme karşılığında Newcastle'a transfer olmaya yakın olduğu belirtilmişti, ancak durum değişti.

"Marca" gazetesi, Victor Muñoz'un Liverpool'a transfer olacağını yazdı; bu bilgi, transfer uzmanı Fabrizio Romano tarafından da doğrulandı.

Oyuncu, Newcastle ile ileri aşamadaki görüşmeler yürütmüştü ancak sonuçta Liverpool, 40 milyon avroluk tazminat bedelini ödeyecek ve bu tutarın yarısı Real Madrid'e gidecek.

Newcastle, birkaç gün boyunca Víctor'un menajerleriyle görüşüyordu ve Osasuna ile anlaşmaya varmak üzereydi, ancak Liverpool, geçen sezon La Liga'nın en göze çarpan yıldızlarından birini kadrosuna katmak için 40 milyon avroluk tazminat bedelini ödemeye karar verdi.

Oyuncu, 2032 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak ve ABD'de sağlık kontrolünden geçti.

Şu anda Dünya Kupası'nda forma giyen Victor Muñoz, İspanya Ligi'nden İngiltere Premier Ligi'ne geçecek ve antrenörlüğünü vatandaşı Andoni Iraola üstlenecek.

Muñoz, Anfield'dan ayrılacağını zaten açıklayan Mohamed Salah'ın bıraktığı boşluğu dolduracak ve henüz 22 yaşındayken dünyanın en güçlü liglerinden birinde şansını deneyecek.

Real Madrid, oyuncunun haklarının %50’sini elinde tuttuğu için 40 milyon avronun yarısını alacak; ayrıca, kullanmadığı geri alım hakkı da bulunuyor.

Bu transferin kesinleşmesiyle birlikte, Victor Muñoz, Osasuna tarihindeki en pahalı satış olacak.