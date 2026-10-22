Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico öncesinde İspanya’nın en büyük iki kulübüne ilişkin bitmeyen tartışmaya katıldı. Eski Liverpool teknik direktörü, bu rekabete geçmişten beri nasıl baktığını anlatırken şu anda Camp Nou’da kazanması için hangi takımı desteklediğini açıkladı.

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Klopp'un El Clasico'da hangi tarafı tuttuğu ortaya çıktı

Klopp, Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak büyük mücadeleyi izleyeceğini doğruladı. Bayern Münih'in Arsenal ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının devre arasında konuşan Almanya teknik direktörü, bu karşılaşmanın futbol hayatı boyunca hep yer tuttuğunu söyledi.

İspanyol futbolunda güç dengeleri değişse de Klopp, bu rekabete ilgisini sürdürüyor. Alman forvet Karim Adeyemi'yi de yakından takip edeceğini belirten Klopp, Barcelona yıldızının son birkaç haftadaki etkileyici form yükselişine dikkat çekti.

Geçmişteki rahatsızlıkları ve bugünkü favorisi

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Eski Liverpool teknik direktörü, rekabetin büyüklüğü nedeniyle bu karşılaşmayı hiç kaçırmadığını söyledi. Bulinews'un aktardığına göre Klopp, “Elbette Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico'yu izleyeceğim. Hayatımın her döneminde bu maçı izledim” dedi.

Geçmişte hangi tarafı tuttuğuna değinen Almanya teknik direktörü, Real Madrid'in tarihsel olarak sert taktiklerini önemli bir gerekçe göstererek neden geleneksel olarak Barcelona'yı desteklediğini açıkça anlattı. “Eskiden daha çok Barcelona taraftarıydım çünkü Pepe'nin ve diğer Madrid savunmacılarının yaptıklarına karşıydım” dedi. “Bugün daha iyi olan takımı destekliyorum. Şu anki duruma bakınca bu takım muhtemelen Barcelona.”

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İspanyol devlerinin farklı gidişatları

Klopp'un değerlendirmesi, iki kulübün Avrupa'da farklı sonuçlar aldığı bir döneme denk geliyor. Hansi Flick'in çalıştırdığı Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 4-2 yenilmenin etkisini atlatmaya çalışıyor. Bu maçta oyun kurucu Dani Olmo da ciddi bir kas sakatlığı yaşadı. İspanyol oyuncu bir ay sahalardan uzak kalacak ve Camp Nou'daki kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid ise RB Leipzig'i 4-1 mağlup ettikten sonra formda bir dönem geçiriyor. Kylian Mbappe, farklı galibiyete bir gol ve bir asistle katkı sağladı. Ancak Real Madrid, cezalı yıldız kanat oyuncusu Vinicius Junior'dan yoksun olarak Barcelona ile karşılaşacak.

Sorumluluk alma zamanı





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Sezonun ilk El Clasico'sunda Vinicius'un forma giyemeyecek olması, Mourinho'yu hücum hattında önemli bir değişikliğe zorluyor. Portekizli teknik direktörün kanattaki boşluğu doldurmak için büyük ölçüde Yan Diomande'ye güvenmesi bekleniyor.

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Yedekten oyuna giren forvet, Leipzig karşısında maçın son bölümünde attığı müthiş vole golüyle forma için güçlü bir aday olduğunu gösterdi. Böylece son dört maçtaki performansını üç gol ve bir asiste taşıdı. Madrid, Klopp'u haksız çıkarmak isterken Diomande'nin şimdi bu etkili formunu İspanya'nın en büyük maçında da sergilemesi gerekiyor.



