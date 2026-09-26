Eski Alman futbol yıldızı Michael Ballack, genç Bayern Münih oyuncusu Lennart Karl'ı, Karl'ın bu yılın başlarında Real Madrid hakkındaki yorumlarının tartışma yaratmasının ardından savundu.

Kerners11 adlı podcast'te konuşan Ballack, Karl'ın açıklamalarının bağlamından koparıldığını savundu. Bu bilgiyi Yahoo Sport aktardı.

Ballack şöyle konuştu: "Kendisine, 'Bayern Münih dışında en sevdiğin kulüp hangisi?' diye soruldu. Bu kısım çoğu zaman göz ardı ediliyor." Ballack, "Karl herhangi bir hata yapmadı, sadece bir gün Real Madrid için oynama hayalinden bahsediyordu." dedi.

Gülerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu (hayal) benim de aklımdan hep geçerdi."





Eski Bayer Leverkusen, Bayern Münih ve Chelsea yıldızı, Karl'ı zaman zaman "kibirle" suçlayanları da eleştirerek şunları vurguladı: "Lennart'ın bir kişiliği var ve bu önemli bir şey. Bayern Münih gibi bir ortamda, güçlü bir kişiliğe sahip değilseniz 17 yaşında başarılı olamazsınız. Genç oyuncuların bugün ihtiyaç duyduğu şey bu. Kişiliğe ihtiyaçları var. Elbette yeteneğe ihtiyaçları var, ama aynı zamanda kapasiteye de ihtiyaçları var."

50 yaşındaki Ballack açıklamasını şöyle sürdürdü: "Belki de bu, günümüzde eğitimde, okullarda ve ayrıca gençlik akademilerinde bir ölçüde kayboldu."

Karl'ın Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor ve kulübün akademisinde yetiştikten sonra kendisini A takımda kanıtladı.