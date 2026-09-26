Real Madrid mi? Ballack, Bayern'in yıldızını savundu: Bu hayali ben de kuruyordum

Eski Alman futbol yıldızı Michael Ballack, Bayern Münih'in genç oyuncusu Lennart Karl'ın Real Madrid hakkındaki yorumlarının bu yılın başlarında tartışma yaratmasının ardından oyuncuyu savundu.

Kerners11 podcast'inde konuşan Ballack, Yahoo Sport sitesinin aktardığına göre Karl'ın açıklamalarının bağlamından koparıldığını öne sürdü.

Ballack şunları söyledi: "Kendisine 'Bayern Münih dışında en sevdiğin kulüp hangisi?' diye soruldu. Bu kısım çoğu zaman atlanıyor." Ballack, "Karl herhangi bir hata yapmadı, sadece bir gün Real Madrid için oynama hayalinden bahsediyordu" diye açıkladı.

Gülerek şöyle devam etti: "Bu (hayal) her zaman benim de içimdeydi."





Eski Bayer Leverkusen, Bayern Münih ve Chelsea yıldızı, zaman zaman Karl'ı "kibirle" suçlayanları da eleştirerek şunları vurguladı: "Lennart'ın bir kişiliği var ve bu önemli bir şey. Bayern Münih gibi bir kulüp ortamında, güçlü bir kişiliğe sahip değilseniz 17 yaşında başarılı olamazsınız. Bugün genç oyuncuların ihtiyacı olan şey bu. Kişiliğe ihtiyaçları var. Elbette yeteneğe ihtiyaçları var, ama aynı zamanda imkanlara da ihtiyaçları var."

Karl'ın menajeri olan 50 yaşındaki Ballack, "Belki de bu, günümüzde eğitimde, okullarda ve ayrıca gençlik akademilerinde bir nebze kaybolmuş durumda" diye açıkladı.

Karl'ın Bayern Münih ile 2029 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor ve oyuncu, kulübün akademisinde yetişerek A takımda kendini kanıtladı.