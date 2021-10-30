Real Madrid menajeri Carlo Ancelotti: Hazard Real Madrid'den ayrılırsa mutlu olurum

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Belçikalı yıldız Eden Hazard hakkında konuştu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti; Eden Hazard, yeni yılda Real Madrid'den ayrılırsa hocası olarak bundan mutluluk duyacağını belirtti. İtalyan menajer, kulüpte kalmak istemeyen bir oyuncuyu zorla tutamayacağını söyledi.

Belçikalı yıldız oyuncu Eden Hazard, Real Madrid'e transfer olduğu iki buçuk yıldan bu yana Santiago Bernabeu'da zor bir dönem geçiriyor.

İlk 11'deki yerini Vinicius Junior'a kaptırdığı için mutsuz olan Eden Hazard'ın, ocak ayında takımdan ayrılabileceği konuşulurken Carlo Ancelotti, Belçikalı yıldızın takımdan ayrılmakta özgür olduğunu ifade etti.

Ne söylendi?

Ancelotti cuma günü yaptığı açıklamada: "Bir antrenör olarak kariyerimde hiçbir oyuncuyu ayrılmak istediğinde kalmaya zorlamadım. Hazard, Real Madrid'den ayrılmak istiyorsa gidebilir. O, takımdan ayrılmakta özgür. Real Madrid'den ayrılırsa mutlu olurum" dedi.

Bu hafta sonu La Liga'da Elche'ye karşı oynayacakları karşılaşma için Hazard'ı bir kez daha yedekte tutması beklenen İtalyan Menajer; Vinicius'un performansından memnun:

"O, genç ve iyi bir oyuncu. Onu yedek kulübesine çekeceğimi düşünmüyorum. Bir sorunu varsa veya formunda bir düşüş yaşarsa onu dinlendirebiliriz ama şu anda çok iyi gidiyor."

Eden Hazard'ın geleceği belirsiz görünüyor

2019'da Chelsea'den büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan 30 yaşındaki Belçikalı yıldız, geldiği günden beri çok kötü bir perfromans sergiliyor.

Takıma ilk katıldığı dönemde La Liga'da iyi bir performans sergileyen Real Madrid'in ilk 11 oyuncularından birisi olan Hazard, sakatlığı sebebiyle sadece 16 maçta forma giyerken 1 gol atabilmişti.

Real Madrid'de başarısız geçen 2020-21 sezonunun ardından takımın başına geçen Carlo Ancelotti, şu ana kadar 14 müsabakada takımını yönetti.

Büyük resim neyi gösteriyor?

Real Madrid'de, Hazard'ın oynayıp oynamayacağından ziyade Elche maçından galibiyetle ayrılmak daha fazla önemli görülüyor. Madrid temsilcisi, bu maçı kazanırsa ligde iyi bir noktada kalmaya devam edecek.

Öte yandan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i konuk edecek.

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