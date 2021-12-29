Real Madrid Mbappe ve Haaland transferleri için 640 milyon euro'yu gözden çıkardı!

Carlo Ancelotti yönetiminde oldukça parlak bir sezon geçiren ve en yakın rakibi Sevilla'nın sekiz puan önünde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

İspanyol basınından Marca Real Madrid Başkanı Floretino Perez'in Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı aynı takımda buluşturmaya çalıştığını öne sürdü.

PSG ile sezon sonunda bitecek kontratını yenilemeyen ve 1 Ocak'tan itibaren istediği takıma imza atama şansına sahip olan Kylian Mbappe ile anlaştığı öne sürülen Real Madrid'in, 2022 yazında 75 milyon euro'ya serbest kalacak olan Erling Haaland'ı da istediği ve iki oyuncunun transferi için yoğun bir çaba harcadığı kaydedildi.

Maliyet 400 milyon euro'yu bulabilir

La Liga Başkanı Javier Tebas geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Real Madrid'in her iki oyuncuyu da alabilecek maddi güce sahip olduğunu ancak ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen Barcelona'nın mevcut durumu itibarıyla maddi açıdan bu isimleri transfer etmesinin imkansıza yakın olduğunu açıklamıştı.

Haalan operasyonunun maliyetinin 75 milyon euro'luk bonservisin yanı sıra oyuncunun babası ile menajeri Mino Raiola'nın alacağı komisyon ve Haaland'ın maaşını da hesaba katınca, 400 milyon euro'yu bulması bekleniyor.

Raiola her ne kadar İngiliz basınında çıkan Haaland için 50 milyon euro komisyon istediği yönündeki haberleri yalanlasa da Mbappe, Vinicius, Rodrygo, Haaland dörtlüsüyle önümüzdeki yıllara damga vurmak isteyen Real Madrid bu maliyeti karşılamaya hazır görünüyor.

Mbappe'ye yılda 40 milyon euro kazanacağı altı yıllık bir kontrat önerdiği öne sürülen Real Madrid'de böylece bu iki oyuncuyu buluşturmanın maliyeti 640 milyon euro olacak.

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