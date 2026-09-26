Real Madrid, Mbappé’nin korkulan diz sakatlığıyla ilgili netlik kazandı

Real Madrid, Kylian Mbappé'nin sakatlığıyla ilgili netlik kazandı. Fransız yıldız forvet, sol dizinin arka kapsülünde aşırı gerilme yaşadı ve yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İspanyol devi, teşhisi artık resmen doğruladı. Böylece, daha uzun bir yokluğun gündeme geldiği ilk haberlere kıyasla tablonun önemli ölçüde daha hafif olduğu ortaya çıktı.

Mbappé, sakatlığı Fransa'nın Türkiye ile oynadığı Uluslar Ligi maçında yaşadı. Karşılaşmanın tek golünü atan yıldız oyuncu, ancak o pozisyonda dizinden sakatlandı. Özellikle de rakiple herhangi bir temas olmadığı için ciddi bir sakatlıktan endişe edildi.

Real Madrid'in süper yıldızı ilk etapta oyuna devam etmeyi denedi. Ancak beş dakika sonra bunun mümkün olmadığı anlaşıldı ve yerine Désiré Doué oyuna girdi.

Maçın ardından teknik direktör Zinédine Zidane, Mbappé'nin Fransa Milli Takımı kampından ayrılacağını zaten açıklamıştı. “Durumu iyi değil. Risk almayacağız. Topa vurduğu sırada dizinden sakatlandı ve devam edebilmesi için tablo yeterince iyi görünmüyor.”

Bu nedenle Mbappé, Fransa'nın bu milli ara dönemindeki kalan maçlarını kaçıracak. Yıldız forvet, Belçika ile oynanacak Uluslar Ligi karşılaşmalarında forma giyemeyecek ve İtalya maçında da olmayacak.

Ancak kesin teşhis, Real Madrid cephesinde büyük bir rahatlama yaratacaktır. Böylece Mbappé'nin 25 Ekim'de FC Barcelona'ya karşı oynanacak El Clásico'da forma giyme ihtimali artık tehlikede görünmüyor.