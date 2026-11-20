Real Madrid, Aurelien Tchouameni ile Santiago Bernabeu'da uzun vadeli ve yüksek ücretli yeni bir sözleşme imzalayarak geleceğini güvence altına alma yolunda önemli bir adım attı. Fransız millî futbolcu, kariyerinin en verimli yıllarını İspanyol devine bağladı ve Premier League'e olası bir transferine ilişkin spekülasyonlara son verdi.

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Bernabeu'ya uzun vadeli bağlılık

Real Madrid, Tchouameni'nin kendisini 30 Haziran 2032'ye kadar kulüpte tutacak yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını doğruladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesi 2028'e kadar geçerliydi. Ancak Bernabeu yönetimi, istikrarlı gelişimini ödüllendirmek ve önümüzdeki on yıl boyunca kadronun temel taşlarından biri olarak kalmasını sağlamak istiyordu. Bu yenileme, Arda Guler'in sözleşmesinin uzatılmasının hemen ardından geldi ve kulübün genç yıldızlarını uzun vadeli sözleşmelerle kadroda tutma stratejisini ortaya koydu.

Görüşmeler son derece sorunsuz ilerledi. Tarafların daha temmuz ayında sözlü anlaşmaya vardığı bildirildi. Manchester United, Fransız futbolcunun durumunu takip eden Avrupa'nın önde gelen kulüpleri arasındaydı. Ancak Tchouameni'nin önceliği her zaman İspanya'nın başkentindeki kariyerine devam etmekti. Resmî işlemlerin tamamlanmasıyla orta saha oyuncusu, en az 32 yaşına kadar Real Madrid'de kalacak. Bu da kulüp yönetiminin ona duyduğu büyük güveni yansıtıyor.

2022'de Monaco'dan 80 milyon avroya transfer edilmesinden bu yana Tchouameni, orta sahanın vazgeçilmez parçalarından biri hâline geldi. AS'a göre performansı, yeni sözleşmesinde önemli bir maaş artışı sağladı. Oyuncunun sezonluk net kazancının yaklaşık 9 milyon avroya ulaşması bekleniyor.

Etkileyici bir kupa koleksiyonu

Kulüp, transferinden bu yana kazandığı kupaları sıraladığı resmî bir açıklamayla haberi duyurdu. Bu açıklama, aylardır süren spekülasyonlara son verirken kıtadaki rakiplerine de kulübün niyetini açıkça gösterdi. Kulüp, "Real Madrid C. F. ve Aurelien Tchouameni, oyuncumuzun 30 Haziran 2032'ye kadar kulüpte kalmasını sağlayacak sözleşme uzatımı konusunda anlaşmaya vardı" açıklamasını yaptı.

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Tchouameni, kulüpte geçirdiği yalnızca beş sezonda imrenilecek bir madalya koleksiyonu oluşturdu. Kulübün resmî açıklamasında katkılarına da yer verildi: “Aurelien Tchouameni, Real Madrid'e 2022'de katıldı. Formamızı giydiği beş sezonda 205 maça çıktı ve sekiz kupa kazandı: bir Şampiyonlar Ligi, iki Kulüpler Dünya Kupası, iki UEFA Süper Kupası, bir LaLiga şampiyonluğu, bir Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası. Fransa millî takımında bugüne kadar 50 maça çıktı ve 2021'de UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.”

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Mourinho orta sahadaki dayanağını buldu

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Santiago Bernabeu'dan gelen son haberden duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Aurelien Tchouameni'nin ilk 11'deki vazgeçilmez konumu da böylece iyice pekişti. Portekizli teknik adam, Fransız oyuncuyu hücum yeteneğiyle dolup taşan Real Madrid'e ihtiyaç duyduğu dengeyi sağlayacak, yeri doldurulamaz orta saha dayanağı olarak görüyor.

Sezonun başlarında üst üste yaşadığı küçük sakatlıkların ardından güçlü bir dönüş yapan Tchouameni, Mourinho'nun orta sahasının kalbi hâline geldi. Fiziksel gücü ve üst düzey top kazanma becerisi, teknik direktörün taktik planı için vazgeçilmez olduğunu gösterdi. Mourinho yönetiminde orta saha oyuncusunun oyun düzenindeki etkisi ve önemi de hızla arttı.

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Uzun sezon boyunca fiziksel durumunu korumak

Yeni sözleşmenin yarattığı heyecana rağmen, orta saha oyuncusunun fiziksel durumuna ilişkin kısa vadeli endişeler var. Tchouameni, millî maç arası sırasında fiziksel bir sorun nedeniyle kısa süre önce Fransa millî takım kampından ayrılmak zorunda kaldı. Bu sezon resmî maçlarda şimdiden 709 dakika oynamış olması, hem kulübü hem de millî takımı için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Özellikle yaklaşan yoğun kış fikstürü nedeniyle Mourinho'nun oyuncunun sahalara dönüşünde temkinli davranması bekleniyor. Celta Vigo'ya karşı oynanacak lig maçında forma giyemeyeceği resmen açıklanmış değil, ancak sağlık ekibi dönüşünü aceleye getirmemeye özen gösterecek.