Real Madrid, Mallorca'daki çılgın son dakikalardan sonra şampiyonluk yarışında çok kötü bir duruma düştü

Real Madrid, İspanya şampiyonluğu yarışında çok kötü bir performans sergiledi. Mallorca deplasmanında Kraliyet ekibi 2-1 mağlup oldu. 88. dakikada Eder Militão'nun kafayla attığı golle beraberlik sağlanmış gibi görünüyordu, ancak Vedat Muriqi son dakikada Real Madrid'in bu maçtan bir puanla ayrılmasını engelledi.

Mallorca'nın daha fazla fırsat yakaladığı maçın ilk bölümünün ardından, Kanarya Adası'nda ilk gerçek tehlikeyi yaratan Real Madrid oldu.

Kylian Mbappé, ceza sahası içinde topu aldı, kimseye engel olmadı ve topu köşeye doğru vurdu; Leo Roman bu şutu kurtarmak için uzanmak zorunda kaldı. Aynı kaleci, kısa bir süre sonra Arda Güler'in şutunu da kurtardı.





Sonunda, biraz sürpriz bir şekilde Mallorca öne geçti. Sağ kanattan gelen ortayı ceza sahasında tamamen boşta kalan Manu Morlanes kontrol etti. Ardından topu sağ alt köşeye güzelce gönderdi.

İkinci yarıda Álvaro Arbeloa biraz risk aldı ve Jude Bellingham ile Vinicius Junior'u oyuna dahil etti. Eder Militão da aylar süren sakatlığın ardından sahalara geri döndü.

Tüm büyük isimler sahada olmasına rağmen Real Madrid, iyi organize olmuş Mallorca karşısında pek bir varlık gösteremedi, ta ki Militão bir köşe vuruşundan topu çapraz köşeye sert bir kafa vuruşuyla gönderene kadar: 1-1.

Ancak bu kafa vuruşu bir puan getirmedi. Maçın son dakikalarında Mallorca yine de galibiyeti elde etmeyi başardı. Muriqi, ceza sahası içinde topu aldı ve ardından topu ağlara sert bir şekilde gönderdi.

Bu puan kaybı nedeniyle FC Barcelona, Cumartesi akşamı Real Madrid'den önemli ölçüde uzaklaşabilir. Katalanlar, Atlético Madrid'i yenmeleri halinde takipçilerinden yedi puan fark açabilir.



