Real Madrid maçı öncesi: Barcelona, El Clasico öncesinde büyük bir sürprize hazırlanıyor

Amerikalı şarkıcı Tyler, the Creator, 25 Ekim'de Spotify Camp Nou'da Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico maçında Barcelona formasının önünde yer alacak en güçlü aday konumuna geldi.

Barcelona ile Spotify arasındaki sponsorluk anlaşmasından bu yana, formada yer alacak sanatçının kimliği her Clasico öncesinde en merak edilen konulardan biri haline geldi.

İspanyol "Sport" gazetesinin ortaya koyduğuna göre Barcelona, Tyler, the Creator'ı seçmeye yöneliyor; ancak anlaşma henüz nihai olarak kesinleşmedi ve ayrıntıları hâlâ belirleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda başka alternatifler de görüşülmesine rağmen, Amerikalı sanatçının bu girişimin ana tercihi olma şansı öne çıktı.

Anlaşmanın teyit edilmesi halinde, formanın önünde Tyler, the Creator'ın kurduğu GOLF WANG giyim markasına atıfla "GOLF" kelimesi yer alabilir. Bu kelime, markanın tasarımları ve giysilerinde en sık tekrar eden unsurlardan biri olarak kabul ediliyor.

Tyler, the Creator, Amerika Birleşik Devletleri'nde müziğin ötesine geçerek modaya ve sosyal medyaya uzanan geniş bir etkiye sahip. Ayrıca tartışma yaratma ve geniş bir dijital topluluğu harekete geçirme kabiliyeti, Barcelona ile Spotify'ın maçın kendisini aşan küresel bir etki elde etmeyi amaçladığı bu girişim için bir cazibe unsuru oluşturuyor.

Bu girişim kapsamında, Ekim 2022'de Barcelona formasının önünde Drake yer aldı; ardından Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran ve Olivia Rodrigo geldi. Anlaşma henüz kesinleşmemiş olsa da listedeki bir sonraki isim Tyler, the Creator olabilir.