Real Madrid, Liverpool, Arsenal ve Chelsea 70 milyon euroluk oyuncunun peşinde

Sezon henüz çok başında, ancak bu durum kulüplerin bir sonraki yaz transfer dönemi için şimdiden somut planlar yapmasına engel olmuyor. Florian Plettenberg'e göre Bayer Leverkusen forması giyen Jarell Quansah o dönemde büyük bir transfere imza atabilir.

23 yaşındaki Quansah, 2025 yazında Liverpool'dan yaklaşık 35 milyon euro karşılığında transfer eden Leverkusen'in değişmez isimlerinden biri konumunda. Stoper, Haziran 2030'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Leverkusen'de gayet iyi bir performans sergiliyor.

Sağ ayağını kullanan oyuncunun imzası için şu anda dört kulüp devrede: Real Madrid, Liverpool, Chelsea ve Arsenal. Eski kulübü Liverpool, Quansah'ı 15 Haziran 2027'ye kadar 70 milyon euro karşılığında geri satın alabilir. Plettenberg'in aktardığına göre Real Madrid de oyuncuyu düzenli olarak takip ediyor.

Dokuz kez milli olan Quansah, geçen yaz Dünya Kupası'nda da görev yaptı. Genç yaşta Liverpool'da çıkış yapan savunmacı, 2023'ün ilk yarısında Bristol Rovers'a kiralanmıştı. Quansah geri döndü ve sonunda The Reds'in A takımında 58 maça çıktı.

Quansah, bu yaz Liverpool'dan ayrılmasının kendisi için zor ama gerekli olduğunu söyledi. "Oynadığım her maçla birlikte daha iyi olduğumu hissediyorum. Hâlâ gencim, bu yüzden odaklanmayı sürdürdüğüm ve çok çalışmaya devam ettiğim sürece iyi işler yapacağımı biliyorum."

Bu sezonun ardından Ronald Araújo'nun Liverpool'daki kiralık sözleşmesi sona eriyor ve kontratları 2027 ortasına kadar devam ettiği için Joe Gomez ile kaptan Virgil van Dijk'ın da Anfield'a veda etmesi ihtimal dahilinde görünüyor. Liverpool bu durumda stoper hattında Jeremy Jacquet ve Giovanni Leoni ile kalacak.

Bu nedenle, Leverkusen'e başka bir somut talip çıkması halinde Liverpool'un gelecek yaz geri satın alma opsiyonu konusunda bir karar vermek zorunda kalması muhtemel görünüyor. Alman ekibinin başka bir kulüpten ne kadar talep edeceği bilinmiyor, ancak bu rakamın Liverpool için belirlenen 70 milyon euroluk geri alım bedelinin altında olması beklenmiyor.



